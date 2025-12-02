Через атаки РФ на енергетику є знеструмлення у кількох областях, - Міненерго
Внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти у кількох регіонах на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Графіки відключень
Як зазначається, сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Що передувало?
Як інформував Цензор.НЕТ, вночі ворог масовано атакував "шахедами" Одещину, пошкоджено енергооб’єкт, є перебої зі світлом.
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