Вибух стався в одній із багатоповерхівок Одеси: поліцейські встановлюють обставини інциденту. ФОТО
Ввечері середи, 3 грудня, в одній із квартир багатоповерхівки у Пересипському районі Одеси стався вибух. Поліцейські працюють на місці події.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Національної поліції Одеської області.
В одній із квартир стався вибух
"Про те, що в одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого стався вибух, до поліції повідомила одна з мешканок будинку", - йдеться у повідомленні.
Причини та обставини інциденту встановлюються
У поліції додали, що наразі на місці події працюють правоохоронці та медики. Встановлюються всі обставини події.
Інформація щодо постраждалих уточняється.
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