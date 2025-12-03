Вибух стався в одній із багатоповерхівок Одеси: поліцейські встановлюють обставини інциденту. ФОТО

Ввечері середи, 3 грудня, в одній із квартир багатоповерхівки у Пересипському районі Одеси стався вибух. Поліцейські працюють на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Національної поліції Одеської області.

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В одній із квартир стався вибух

"Про те, що в одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого стався вибух, до поліції повідомила одна з мешканок будинку", - йдеться у повідомленні.

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Причини та обставини інциденту встановлюються

У поліції додали, що наразі на місці події працюють правоохоронці та медики. Встановлюються всі обставини події.

Інформація щодо постраждалих уточняється.

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