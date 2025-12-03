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Новини Фото Вибух у багатоповерхівці в Одесі
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Вибух стався в одній із багатоповерхівок Одеси: поліцейські встановлюють обставини інциденту. ФОТО

Ввечері середи, 3 грудня, в одній із квартир багатоповерхівки у Пересипському районі Одеси стався вибух. Поліцейські працюють на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Національної поліції Одеської області.

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В одній із квартир стався вибух

"Про те, що в одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого стався вибух, до поліції повідомила одна з мешканок будинку", - йдеться у повідомленні.

вибух в Одесі

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Причини та обставини інциденту встановлюються

У поліції додали, що наразі на місці події працюють правоохоронці та медики. Встановлюються всі обставини події.

Інформація щодо постраждалих уточняється.

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Автор: 

вибух (4740) Одеса (5860) Одеська область (4121) Нацполіція (15766) Одеський район (656)
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Вибух стався у висотці на проспекті Князя Володимира Великого (колишній Добровольського).

Пабліки пишуть про те, що чоловік підірвав три гранати в житловому будинку. Кількість постраждалих невідома.
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03.12.2025 23:18 Відповісти
Треба відкривати нову рубрику. "МАВПА ТА ГРАНАТИ"
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03.12.2025 23:32 Відповісти
Пушкін не постраждав?
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04.12.2025 00:18 Відповісти
это в моём доме какой-то дебил рванул 3 гранаты в парадной взорвал... хорошо хоть в другом конце дома - мать даже не услышала - узнала уже утром, когда я ец позвонил и сообщил
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04.12.2025 08:12 Відповісти
 
 