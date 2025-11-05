УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4868 відвідувачів онлайн
Новини Вибух у Києві
3 948 10

У київському ТРЦ вибухнула граната: поліція з’ясувала деталі

У Дрім Тауні вибухнула граната 5 листопада

У київському торгівельно-розважальному центрі "Dream Town" на Оболоні увечері 5 листопада пролунав вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж написали про підрив гранати. На місце одразу викликали правоохоронців.

Читайте: Затримано чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Що повідомили у поліції

Поліція встановила, що вибух стався внаслідок спрацювання страйкбольної гранати.

"На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян немає", - зазначили правоохоронці.

Попередньо встановлено:

  • гранату привів у дію 39-річний місцевий житель;
  • чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння;
  • порушник конфліктував із персоналом закладу.

У ТРЦ Дрім Таун вибухнула граната

Читайте також: Вибух у київському відділенні "Укрпошти": виявлено ще одну небезпечну посилку

Затримання та правова кваліфікація

Правоохоронці затримали чоловіка та проводять із ним слідчі дії.

Вирішується питання правової кваліфікації події, триває з’ясування всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, 30 жовтня на сортувальному центрі "Укрпошти" у Солом'янському районі вибухнула посилка. Постраждали 5 людей. 

Також 24 жовтня в Овручі чоловік підірвав гранату у вагоні поїзда. У результаті інциденту 12 людей зазнали поранень. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

вибух (4716) Київ (20702) ТРЦ (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Це говоить лише про одне - не фіг шастать по ТРЦ!
Тоді проблем не буде!
показати весь коментар
05.11.2025 23:53 Відповісти
+2
Когось не хотіли у штурмовики брати, але він довів, що це його покликання.
показати весь коментар
06.11.2025 00:21 Відповісти
+2
Будь яке масове скупчення людей небезпечне. Особливо під час війни. Замовляю поштою.
показати весь коментар
06.11.2025 01:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це говоить лише про одне - не фіг шастать по ТРЦ!
Тоді проблем не буде!
показати весь коментар
05.11.2025 23:53 Відповісти
Будь яке масове скупчення людей небезпечне. Особливо під час війни. Замовляю поштою.
показати весь коментар
06.11.2025 01:31 Відповісти
За злочин під час московської війни, треба карати!
Украіна - не московське болото!
показати весь коментар
06.11.2025 00:09 Відповісти
Який злочин? Петарду зірвав. ***********.
показати весь коментар
06.11.2025 06:16 Відповісти
Коли петарда бахне в ТРЦ біля твоєї дитини, то заспіваєш зовсім іншу пісню.
показати весь коментар
06.11.2025 07:27 Відповісти
Когось не хотіли у штурмовики брати, але він довів, що це його покликання.
показати весь коментар
06.11.2025 00:21 Відповісти
Ти вже там )))
показати весь коментар
06.11.2025 03:27 Відповісти
Не забувай про пігулки. ))
показати весь коментар
06.11.2025 04:37 Відповісти
Це мусора зробили. 300%. Хочуть нові посади у ТРЦ, як у школах.
показати весь коментар
06.11.2025 05:21 Відповісти
Помилка солдата. Впала граната. Чотири секунди. Застив. Рішення комбата. Живите, рєбята. І груддю гранату накрив.
показати весь коментар
06.11.2025 08:11 Відповісти
 
 