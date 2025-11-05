У київському ТРЦ вибухнула граната: поліція з’ясувала деталі
У київському торгівельно-розважальному центрі "Dream Town" на Оболоні увечері 5 листопада пролунав вибух.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж написали про підрив гранати. На місце одразу викликали правоохоронців.
Що повідомили у поліції
Поліція встановила, що вибух стався внаслідок спрацювання страйкбольної гранати.
"На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян немає", - зазначили правоохоронці.
Попередньо встановлено:
- гранату привів у дію 39-річний місцевий житель;
- чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння;
- порушник конфліктував із персоналом закладу.
Затримання та правова кваліфікація
Правоохоронці затримали чоловіка та проводять із ним слідчі дії.
Вирішується питання правової кваліфікації події, триває з’ясування всіх обставин інциденту.
Нагадаємо, 30 жовтня на сортувальному центрі "Укрпошти" у Солом'янському районі вибухнула посилка. Постраждали 5 людей.
Також 24 жовтня в Овручі чоловік підірвав гранату у вагоні поїзда. У результаті інциденту 12 людей зазнали поранень.
