В киевском ТРЦ взорвалась граната: полиция выяснила детали
В киевском торгово-развлекательном центре "Dream Town" на Оболони вечером 5 ноября прогремел взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей написали о подрыве гранаты. На место сразу вызвали правоохранителей.
Что сообщили в полиции
Полиция установила, что взрыв произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты.
"На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Пострадавших среди граждан нет", - отметили правоохранители.
Предварительно установлено:
- гранату привел в действие 39-летний местный житель;
- мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения;
- нарушитель конфликтовал с персоналом заведения.
Задержание и правовая квалификация
Правоохранители задержали мужчину и проводят с ним следственные действия.
Решается вопрос правовой квалификации происшествия, продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.
Напомним, 30 октября на сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе взорвалась посылка. Пострадали 5 человек.
Также 24 октября в Овруче мужчина взорвал гранату в вагоне поезда. В результате инцидента 12 человек получили ранения.
