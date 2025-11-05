В киевском ТРЦ взорвалась граната: полиция выяснила детали

В киевском торгово-развлекательном центре "Dream Town" на Оболони вечером 5 ноября прогремел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей написали о подрыве гранаты. На место сразу вызвали правоохранителей.

Что сообщили в полиции

Полиция установила, что взрыв произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты.

"На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Пострадавших среди граждан нет", - отметили правоохранители.

Предварительно установлено:

гранату привел в действие 39-летний местный житель;

мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения;

нарушитель конфликтовал с персоналом заведения.

Задержание и правовая квалификация

Правоохранители задержали мужчину и проводят с ним следственные действия.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия, продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.

Напомним, 30 октября на сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе взорвалась посылка. Пострадали 5 человек.

Также 24 октября в Овруче мужчина взорвал гранату в вагоне поезда. В результате инцидента 12 человек получили ранения.

