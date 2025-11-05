РУС
Новости Взрыв в Киеве
919 3

В киевском ТРЦ взорвалась граната: полиция выяснила детали

В Дрим Тауне взорвалась граната 5 ноября

В киевском торгово-развлекательном центре "Dream Town" на Оболони вечером 5 ноября прогремел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей написали о подрыве гранаты. На место сразу вызвали правоохранителей.

Читайте: Задержан мужчина, причастный к взрыву на "Укрпочте" в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Что сообщили в полиции

Полиция установила, что взрыв произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты.

"На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Пострадавших среди граждан нет", - отметили правоохранители.

Предварительно установлено:

  • гранату привел в действие 39-летний местный житель;
  • мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения;
  • нарушитель конфликтовал с персоналом заведения.

В ТРЦ Дрим Таун взорвалась граната

Читайте также: Взрыв в киевском отделении "Укрпочты": обнаружена еще одна опасная посылка

Задержание и правовая квалификация

Правоохранители задержали мужчину и проводят с ним следственные действия.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия, продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.

Напомним, 30 октября на сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе взорвалась посылка. Пострадали 5 человек.

Также 24 октября в Овруче мужчина взорвал гранату в вагоне поезда. В результате инцидента 12 человек получили ранения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Це говоить лише про одне - не фіг шастать по ТРЦ!
Тоді проблем не буде!
05.11.2025 23:53 Ответить
За злочин під час московської війни, треба карати!
Украіна - не московське болото!
06.11.2025 00:09 Ответить
Когось не хотіли у штурмовики брати, але він довів, що це його покликання.
06.11.2025 00:21 Ответить
 
 