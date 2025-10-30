РУС
Посылка взорвалась в почтовом отделении в Киеве: 5 пострадавших

В Соломенском районе Киева взорвалась посылка

30 октября прогремел взрыв во время осмотра посылки на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе Киева. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре во время осмотра одной из посылок. В результате происшествия пострадали пять сотрудников почтового отделения, медики оказывают им помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

це ймовірно моя ,батарея літієва до болгарки
30.10.2025 17:23 Ответить
з Тему
30.10.2025 17:24 Ответить
Шановні клієнти, просимо перед пакуванням посилок викручувати запали.
30.10.2025 17:27 Ответить
Телепні, не смішно, бо НП буде кожну посилку перевіряти, а ви будете стояти у черзі і чекати, поки один працівник перевірить 10 посилок.
30.10.2025 17:30 Ответить
Як мінімум заставлять робити відеофіксацію - хто приніс, хто де запакував. і щоб власноруч поставив підпис і надпис якийсь ( для зразку почерку) і відбитки або паспорт на біометричних даних
30.10.2025 17:34 Ответить
Не треба копирсатись в чужих речах.
30.10.2025 17:41 Ответить
Воно звичайно зручно знаходити за ПК те що тобі треба і не шаритись по магазинах. Але от що робити з цими посилками?...
30.10.2025 17:44 Ответить
 
 