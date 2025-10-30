Посылка взорвалась в почтовом отделении в Киеве: 5 пострадавших

30 октября прогремел взрыв во время осмотра посылки на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе Киева. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре во время осмотра одной из посылок. В результате происшествия пострадали пять сотрудников почтового отделения, медики оказывают им помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

