Посылка взорвалась в почтовом отделении в Киеве: 5 пострадавших
30 октября прогремел взрыв во время осмотра посылки на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе Киева. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре во время осмотра одной из посылок. В результате происшествия пострадали пять сотрудников почтового отделения, медики оказывают им помощь.
На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
