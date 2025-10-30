2 354 7
Посилка вибухнула у відділенні "Укрпошти" в Києві: 5 постраждалих (доповнено)
30 жовтня пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва. Є постраждалі.
Про це повідомляє столична поліція, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.
На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики.
Усі обставини події встановлюються.
Оновлено
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень "Укрпошти".
