Посилка вибухнула у відділенні "Укрпошти" в Києві: 5 постраждалих (доповнено)

30 жовтня пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва. Є постраждалі.

Про це повідомляє столична поліція, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики.

Усі обставини події встановлюються.

Оновлено

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень "Укрпошти".