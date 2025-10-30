УКР
Посилка вибухнула у відділенні "Укрпошти" в Києві: 5 постраждалих (доповнено)

У Солом’янському районі Києва вибухнула посилка

30 жовтня пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва. Є постраждалі.

Про це повідомляє столична поліція, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики.

Усі обставини події встановлюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авто вибухнуло в Голосіївському районі Києва: на місці працюють поліція та СБУ. ФОТОрепортаж

Оновлено

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень "Укрпошти".

Автор: 

це ймовірно моя ,батарея літієва до болгарки
показати весь коментар
30.10.2025 17:23 Відповісти
з Тему
показати весь коментар
30.10.2025 17:24 Відповісти
Шановні клієнти, просимо перед пакуванням посилок викручувати запали.
показати весь коментар
30.10.2025 17:27 Відповісти
Телепні, не смішно, бо НП буде кожну посилку перевіряти, а ви будете стояти у черзі і чекати, поки один працівник перевірить 10 посилок.
показати весь коментар
30.10.2025 17:30 Відповісти
Як мінімум заставлять робити відеофіксацію - хто приніс, хто де запакував. і щоб власноруч поставив підпис і надпис якийсь ( для зразку почерку) і відбитки або паспорт на біометричних даних
показати весь коментар
30.10.2025 17:34 Відповісти
Не треба копирсатись в чужих речах.
показати весь коментар
30.10.2025 17:41 Відповісти
Воно звичайно зручно знаходити за ПК те що тобі треба і не шаритись по магазинах. Але от що робити з цими посилками?...
показати весь коментар
30.10.2025 17:44 Відповісти
 
 