Авто вибухнуло в Голосіївському районі Києва: на місці працюють поліція та СБУ. ФОТОрепортаж
У Голосіївському районі Києва у дворі багатоповерхівки стався вибух авто. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Так, близько 6:00 вибухнув автомобіль BMW X3.
На місці працюють слідчі Нацполіції, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.
Подробиці
"Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував", - зазначили там.
Нараз правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази
На місці також працює СБУ.
