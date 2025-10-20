РУС
Новости Взрыв в Киеве
Автомобиль взорвался в Голосеевском районе Киева: на месте работают полиция и СБУ. ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе Киева во дворе многоэтажки произошел взрыв авто. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 6:00 взорвался автомобиль BMW X3.

На месте работают следователи Нацполиции, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.

Подробности

"Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство. На момент детонации в салоне автомобиля никто не находился", - отметили там.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, фиксируют последствия взрыва и изымают вещественные доказательства

На месте также работает СБУ.

Автомобиль взорвался в Голосеевском районе Киева. Что известно?
При тому, як мусара несуть службу на блок-постах шо на в'їзді до Киева я здивований шо досі вантаживки з рязанським цукром у нас на вулицях та мостах не вибухають.
20.10.2025 11:15 Ответить
Що ти мелеш кацапський бот.
20.10.2025 11:25 Ответить
Та оно правий, бо їх мусора для цього і існують, шоб вбивати чумних свинів з тавром "росиянин".
20.10.2025 11:37 Ответить
 
 