Автомобиль взорвался в Голосеевском районе Киева: на месте работают полиция и СБУ. ФОТОрепортаж
В Голосеевском районе Киева во дворе многоэтажки произошел взрыв авто. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Так, около 6:00 взорвался автомобиль BMW X3.
На месте работают следователи Нацполиции, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.
Подробности
"Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство. На момент детонации в салоне автомобиля никто не находился", - отметили там.
Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, фиксируют последствия взрыва и изымают вещественные доказательства
На месте также работает СБУ.
