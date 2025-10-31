Задержан мужчина, причастный к взрыву на "Укрпочте" в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали мужчину, причастного к взрыву на "Укрпочте" в Киеве.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

На месте взрыва обнаружили остатки снаряда. Впоследствии установили отправителя посылки - 40-летнего жителя Тернополя. Также была обнаружена еще одна взрывоопасная посылка с выхолощенными боеприпасами.

Мужчину задержали, во время обыска в его квартире изъяли еще десяток боеприпасов.

"Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил через почтовые отправления", - отметили в полиции.

Начато производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Что предшествовало?

30 октября прогремел взрыв во время осмотра посылки на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе Киева. Пострадали 5 человек.

Позже обнаружили еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым во время контрольных мероприятий в отделении "Укрпочты".

Посылка, которая взорвалась в сортировочном центре "Укрпочты" в Киеве, направлялась за границу.

