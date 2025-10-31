РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10919 посетителей онлайн
Новости Фото Взрыв в Киеве
2 794 17

Задержан мужчина, причастный к взрыву на "Укрпочте" в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали мужчину, причастного к взрыву на "Укрпочте" в Киеве.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

На месте взрыва обнаружили остатки снаряда. Впоследствии установили отправителя посылки - 40-летнего жителя Тернополя. Также была обнаружена еще одна взрывоопасная посылка с выхолощенными боеприпасами.

Взрыв на столичной Укрпочте. Полиция задержала мужчину

Мужчину задержали, во время обыска в его квартире изъяли еще десяток боеприпасов.

Взрыв на столичной Укрпочте. Полиция задержала мужчину

Читайте: Бывший военный инструктор-иностранец работал на ФСБ и готовил теракты, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

"Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил через почтовые отправления", - отметили в полиции.

Взрыв на столичной Укрпочте. Полиция задержала мужчину

Начато производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Читайте: Взрыв газа в многоэтажке Хмельницкого: обнаружены тела двух погибших. ФОТО

Что предшествовало?

  • 30 октября прогремел взрыв во время осмотра посылки на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе Киева. Пострадали 5 человек.
  • Позже обнаружили еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым во время контрольных мероприятий в отделении "Укрпочты".
  • Посылка, которая взорвалась в сортировочном центре "Укрпочты" в Киеве, направлялась за границу.

Читайте: Рашисты убили начальницу отделения "Укрпочты" в Херсоне Карину Дементий

Взрыв на столичной Укрпочте. Полиция задержала мужчину
Взрыв на столичной Укрпочте. Полиция задержала мужчину
Взрыв на столичной Укрпочте. Полиция задержала мужчину
Взрыв на столичной Укрпочте. Полиция задержала мужчину
Взрыв на столичной Укрпочте. Полиция задержала мужчину
Взрыв на столичной Укрпочте. Полиция задержала мужчину

Автор: 

взрыв (6959) задержание (6734) Киев (26307) Укрпочта (320)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Скоріше черговий дебіл
показать весь комментарий
31.10.2025 09:59 Ответить
+4
Цікаво, друге фото - фотограф йшов поперед спецпризначенців?
показать весь комментарий
31.10.2025 10:03 Ответить
+3
Чергова мерзота...
показать весь комментарий
31.10.2025 09:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Укрпошта Новапошта доставка майбутнього
показать весь комментарий
31.10.2025 09:56 Ответить
Чергова мерзота...
показать весь комментарий
31.10.2025 09:56 Ответить
Скоріше черговий дебіл
показать весь комментарий
31.10.2025 09:59 Ответить
Якщо мила не їсть, то кацапська мерзота...
показать весь комментарий
31.10.2025 10:19 Ответить
Цікаво, друге фото - фотограф йшов поперед спецпризначенців?
показать весь комментарий
31.10.2025 10:03 Ответить
Підозрюваний запекло відстрілювався з фоторушниці!
показать весь комментарий
31.10.2025 10:09 Ответить
Шарік? Йому дядя Федоров фоторужжо подарував))
показать весь комментарий
31.10.2025 10:31 Ответить
Та то вже згодом постановка
показать весь комментарий
31.10.2025 10:10 Ответить
Вони шо кловани такими речами займатись?
показать весь комментарий
31.10.2025 10:14 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 10:30 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 10:11 Ответить
Цікаво інше...
Скільки було дублів
Щоб Гарна Фотка вийшла🤣🤣
показать весь комментарий
31.10.2025 10:27 Ответить
У відповідності до КПК обшук житла проводиться під обовязкову відеофіксацію, яку здійснює один із співробітників
показать весь комментарий
31.10.2025 10:33 Ответить
Який, згідно КПК, бежіть навипередки зі спецпризначенцями. Мудро. Боді камери, та камери на шоломах - то для слабакофф..
показать весь комментарий
31.10.2025 10:42 Ответить
Так він вихолостив його чи ні? Пам'ятаю як такого роду сувенір колись подарували генералу з штабу Залужного. Закінчилося це трагічно. Народні рукоблуди самі ризикують і любителів такого роду сувенірів наражають на небезпеку
показать весь комментарий
31.10.2025 10:15 Ответить
Хорошо что быстро поймали, молодцы.
показать весь комментарий
31.10.2025 10:16 Ответить
Їбанат!
показать весь комментарий
31.10.2025 10:28 Ответить
 
 