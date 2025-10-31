Задержан мужчина, причастный к взрыву на "Укрпочте" в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали мужчину, причастного к взрыву на "Укрпочте" в Киеве.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
На месте взрыва обнаружили остатки снаряда. Впоследствии установили отправителя посылки - 40-летнего жителя Тернополя. Также была обнаружена еще одна взрывоопасная посылка с выхолощенными боеприпасами.
Мужчину задержали, во время обыска в его квартире изъяли еще десяток боеприпасов.
"Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил через почтовые отправления", - отметили в полиции.
Начато производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Что предшествовало?
- 30 октября прогремел взрыв во время осмотра посылки на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе Киева. Пострадали 5 человек.
- Позже обнаружили еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым во время контрольных мероприятий в отделении "Укрпочты".
- Посылка, которая взорвалась в сортировочном центре "Укрпочты" в Киеве, направлялась за границу.
