Новости Взрыв в Киеве
Взрыв на "Укрпочте": опасная посылка направлялась за границу, - Гостаможслужба

Посылка, взорвавшаяся в Укрпочте, должна была отправиться за границу

Посылка, которая взорвалась в сортировочном центре "Укрпочты" в Киеве, направлялась за границу. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 30 октября, на таможенном посту "Укрпочта" Киевской таможни во время таможенного контроля международных почтовых отправлений, которые оформлялись на экспорт из Украины, произошел взрыв неизвестного предмета, который был вложением в посылку", - отметили в Гостаможслужбе.

Читайте: Рашисты убили начальницу отделения "Укрпочты" в Херсоне Карину Дементий

В ведомстве также сообщили, что оформление отправлений в этой зоне временно приостановлено, но его возобновят в ближайшее время после оценки ситуации с безопасностью. Оформление импорта происходит в штатном режиме.

Благодаря информационной системе таможни удалось оперативно определить отправителя опасной посылки.

Таможенное оформление всех посылок от этого человека пока приостановлено, сообщили в Гостаможслужбе.

Взрыв посылки на "Укрпочте": что известно

  • 30 октября прогремел взрыв во время досмотра посылки на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе Киева;
  • пострадали пять сотрудников почтового отделения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" снижает цены на доставку еще в 12 стран мира. Экономия составит до 30%

Еще одна опасная посылка

Позже генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил об обнаружении еще одной посылки с запрещенным и опасным содержимым во время контрольных мероприятий.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Ранее мы писали, что "Укрпочта" бесплатно будет доставлять семьям вещи погибших и пропавших без вести военных.

взрыв (6959) взрывчатка (868) Укрпочта (320) таможенный контроль (35)
Ого скільки свинособак налетіло на перекриття агента кацапії який вирішив відправити бомбу в Європу. І зразу ж кивають на джихадістів, от дурники. Усі давно знають що головні терористи в москві.
По моєму в Україні до 2014 року актів тероризму від джихадистів не було, і після теж.
А от від "правослівних рпц-мп" були після 2014 року і досі тривають.
Так що ти на мусульман не жени-то кацапська фішка.
путліривець здрисни бо від тебе несе прсто пркацапською імперською пропагандою.
В Україні жили, живуть і будуть жити мирні мусульмани, кримські татари наприклад.
фото накладної Укрпошти - це значно безпечніше ніж фотогрфувати розташуванн підрозділів ЗСУ та позицій ППО.
да-да, і ще рептілоїди.
так пересилати малечям шмотки малоношені-перестирані, нові - чи ні?
***** - де Патрон?
бо ці зелені тварі не ***********.
щє мені вибуху на Волині не доставало.
палити буду все це....
Все!
До УкрПошти ні ногою!
А то ненароком, стоїш у черзі платити комуналку, а раптом як шандарахне, й ти вже ...
