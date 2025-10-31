Взрыв на "Укрпочте": опасная посылка направлялась за границу, - Гостаможслужба
Посылка, которая взорвалась в сортировочном центре "Укрпочты" в Киеве, направлялась за границу. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 30 октября, на таможенном посту "Укрпочта" Киевской таможни во время таможенного контроля международных почтовых отправлений, которые оформлялись на экспорт из Украины, произошел взрыв неизвестного предмета, который был вложением в посылку", - отметили в Гостаможслужбе.
В ведомстве также сообщили, что оформление отправлений в этой зоне временно приостановлено, но его возобновят в ближайшее время после оценки ситуации с безопасностью. Оформление импорта происходит в штатном режиме.
Благодаря информационной системе таможни удалось оперативно определить отправителя опасной посылки.
Таможенное оформление всех посылок от этого человека пока приостановлено, сообщили в Гостаможслужбе.
Взрыв посылки на "Укрпочте": что известно
- 30 октября прогремел взрыв во время досмотра посылки на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе Киева;
- пострадали пять сотрудников почтового отделения.
Еще одна опасная посылка
Позже генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил об обнаружении еще одной посылки с запрещенным и опасным содержимым во время контрольных мероприятий.
В настоящее время продолжается расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия.
Ранее мы писали, что "Укрпочта" бесплатно будет доставлять семьям вещи погибших и пропавших без вести военных.
