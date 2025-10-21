"Укрпошта" знижує ціни на доставку ще в 12 країн світу. Економія складе до 30%

"Укрпошта" розширює послугу "Дрібний пакет PRIME" ще на 12 країн. Так, тепер відправити посилку за цим тарифом можна до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.

Як повідомили в компанії, наразі доставка PRIME охоплює вже 86 країн світу.

В "Укрпошті" зазначили, що попит на міжнародні відправлення з України зростає, а лише до Філіппін, Аргентини та Чехії кількість посилок за пів року збільшилася в середньому до 20%.

Оновлення тарифного пакета дозволить українцям економити до 30% на доставці.

"Для прикладу: українські підприємці часто відправляють за кордон аксесуари для волосся або прикраси, вагою до 100 г. Якщо раніше доставка до Чехії рекомендованим дрібним пакетом коштувала $7,26, то тепер PRIME-відправлення коштуватиме лише $5,5", – пояснили в "Укрпошті".

Там зазначили, що сервіс PRIME створений для малого та середнього бізнесу, який працює з міжнародними клієнтами. Його переваги:

повний трекінг до моменту вручення;

адресна доставка без підпису;

безкоштовне повернення в разі невручення;

оплата лише за фактичною вагою.

Також в "Укрпошті" нагадали, що в жовтні компанія знизила тарифи на доставку до США на $1,5-$2, а також збільшила граничну вагу PRIME-відправлень із 2 до 5 кг для Великої Британії та ще п'яти країн світу.

Як повідомлялося, в середині вересня новий мобільний застосунок "Укрпошти" з'явився у магазинах додатків App Store і Google Play.

До того стало відомо, що "Укрпошту" було визнано однією з найкращих пошт світу на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї. Український поштовий оператор отримав нагороду Rising Star Award ("Зірка, що сходить") за найшвидший прогрес за Індексом розвитку поштового зв’язку (2IPD).