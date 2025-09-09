"Укрпошта" увійшла в ТОП-3 пошт світу за темпами розвитку

"Укрпошту" було визнано однією з найкращих пошт світу на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї. Український поштовий оператор отримав нагороду Rising Star Award ("Зірка, що сходить") за найшвидший прогрес за Індексом розвитку поштового зв’язку (2IPD).

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він зазначив, що для України це перша нагорода в такій номінації.

Нагорода базується винятково на аналізі даних серед 192 пошт світу за чотирма категоріями:

надійність (зростання з 82,6 до 91 бала): за рівень своєчасної доставки 90%+ та запуск 24 автоматизованих сортувальних центрів (останні місяці своєчасна доставка вже на рівні 98%);

географія доставки (з 31,6 до 87,9 бала): покриття 100% території України, включно з прифронтовими територіями, та 192 країни для експорту, що підтримує бізнес тисяч українських МСБ;

відповідність бізнес-моделі (з 9,9 до 21,9 бала): "Укрпошта" продовжує доставляти пенсії у прифронтові зони, надає всі необхідні послуги в сільській місцевості та обробляє зростаючу частку внутрішніх посилок електронної комерції;

стійкість бізнес-моделі (з 78,1 до 85,4 бала): компанія продемонструвала, як мобільна інфраструктура, супутниковий зв'язок та диверсифікація автопарку можуть забезпечити безперервність роботи мережі в умовах повномасштабної війни та відключень електроенергії.

Водночас Смілянський зауважив, що всі отримані Україною та "Укрпоштою", близькі до максимальних 100, крім відповідності бізнес-моделі, де лише 21.

"А це тому, що ми ще не запустили банк фінансової інклюзії й тому відстаємо від 87 пошт світу, які вже це зробили. Це не мої слова – це висновки фахівців ВПС. На Конгресі Пошта Індії показала, що її банк уже має 121 млн клієнтів. Пошта Італії має до 80% усіх депозитів країни", – розповів Смілянський.

Що відомо про створення банку "Укрпошти"

Як повідомлялося, в серпні Національний банк України попередив Кабінет Міністрів про збитковість та недостатню капіталізацію "Укрпошти", що створює ризики для планів державного поштового оператора щодо отримання обмеженої банківської ліцензії.

У червні Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії", який дозволяє "Укрпошті" отримати обмежену банківську ліцензію.

"Укрпошта" упродовж кількох останніх років планувала почати надавати банківські послуги й активно підтримувала ухвалення цього законопроєкту.

До початку повномасштабної війни "Укрпошта" планувала купити для цього найменший в Україні "Альпарі Банк", у 2022 році Антимонопольний комітет надав відповідний дозвіл, але угода не відбулася.

У січні 2025 року Кабмін передав конфісковані у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера акції АТ "Першого інвестиційного банку" (PINbank) Міністерству розвитку громад та територій для подальшої їх передачі "Укрпошті".

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснював, що на базі банківської ліцензії PINbank планують створити поштовий банк, але "Укрпошті" знадобляться кошти на його докапіталізацію та викуп часток міноритарних акціонерів.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Укрпошта" стає банком. Що це означає та коли запрацює