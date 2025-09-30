"Укрпошта" відзавтра знижує вартість доставки посилок до США

"Укрпошта" з 1 жовтня цього року знижує вартість доставлення посилок до США за сервісом PRIME.

Як повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, такий крок зроблено для того, щоб підтримати українських експортерів у найгарячіший передсвятковий сезон продажів у США – коли припадає понад 25% річного обсягу.

Так, із 1 жовтня тарифи на дрібні пакети PRIME стартуватимуть від 260 грн, що на $1,5-2 менше, ніж раніше.

"Це рішення – не просто реакція на нову торговельну політику США, яка запроваджує мито навіть для товарів до $800. Це – можливість для українського малого бізнесу утримати позиції й навіть наростити обсяги, особливо зважаючи на те, що багато країн (на відміну від України) досі не відновили доставку до США. До речі: мито на товари з України – лише 10% – найнижче серед регіональних сусідів (ЄС – 15%, Швейцарія – 45%, Молдова – 25%)", – зауважив Смілянський.

Він додав, що разом із партнерами – компаніями DHL, Nordi, Lufthansa – було побудовано унікальний логістичний ланцюг:

обробка посилок в Україні – до 24 годин,

доставка до Лондона або Франкфурта – за 34–40 годин,

далі – максимально близько до отримувачів у США: Нью-Йорк, Маямі, Чикаго, Лос-Анджелес.

Більше новин читайте в Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, в середині вересня новий мобільний застосунок "Укрпошти" з'явився у магазинах додатків App Store і Google Play.

До того стало відомо, що "Укрпошту" було визнано однією з найкращих пошт світу на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї. Український поштовий оператор отримав нагороду Rising Star Award ("Зірка, що сходить") за найшвидший прогрес за Індексом розвитку поштового зв’язку (2IPD).