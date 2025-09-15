"Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок. Що змінилось?

Новий мобільний застосунок "Укрпошти" з'явився у App Store і Google Play.

Наразі відбуватиметься тестування бета-версії, за що користувачам обіцяють 3 безкоштовні відправлення по Україні за тарифом "Пріоритетний", повідомляє пресслужба компанії.

Застосунок автоматично підтягує всі відправлення, прив’язані до номера телефону користувача з моменту реєстрації. Доступний деталізований трекінг із даними про відправлення, відправника та отримувача, а також штрихкод для сканування у відділенні.

Сервіс надсилає push-сповіщення про зміну статусу доставки - від "у дорозі" до "у відділенні" чи "отримано". У кабінеті також відображається повний перелік створених відправлень з пошуком, фільтрами і сортуванням.

Також додано інтерактивну мапу відділень із можливістю прокладати маршрут до обраної точки. Уже працює онлайн-оплата, але поки що на етапі створення відправлення.

Компанія закликала користувачів тестувати бета-версію та повідомляти про помилки. Серед найближчих оновлень анонсовано зміну отримувача, безкоштовну переадресацію для посилок, які ще не дійшли до відділення, а також оплату відправлень отримувачем.

Раніше повідомлялось, що "Укрпошту" було визнано однією з найкращих пошт світу на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї. Український поштовий оператор отримав нагороду Rising Star Award ("Зірка, що сходить") за найшвидший прогрес за Індексом розвитку поштового зв’язку (2IPD).