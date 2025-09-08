БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Отримання посилки за 30 секунд: "Укрпошта" запустила "Експрес-вікно" у понад 1500 відділеннях

Укрпошта

Державна "Укрпошта" запровадила новий формат обслуговування, щоб розвести потоки клієнтів.

"Експрес-вікно", позначене чорно-жовтим кольором, призначене для швидких операцій: отримання чи відправлення посилки, одержання листа та отримання післяплати, повідомляє генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Після впровадження нової системи керування посилками отримання посилки займає всього 30-45 секунд. Тож тепер швидко й зручно! А щоб і надсилати було так само зручно, відтепер пакети для відправлення посилок безкоштовні в усіх відділеннях "Укрпошти", – наголосив Смілянський.

Усі інші послуги, зокрема пенсії, платежі та відправка листів, надаватимуть в універсальному вікні, додав він.

Зазначається, що перед запуском компанія проаналізувала причини затримок із обслуговуванням клієнтів: серед них тривалі операції юридичних осіб чи нотаріусів із масовими відправками, а також випадки, коли клієнти під час отримання пенсії чи вирішення побутових питань потребують більше часу.

Наразі пілотний проєкт "Експрес-вікно" стартував у більш ніж 1500 міських відділеннях і покликаний зменшити черги, додав Смілянський.

Раніше повідомлялось, що "Укрпошта" виставила на продаж понад 40 об’єктів нерухомості по всій країні.

"укр пошта" - "укр аде швидше чим за 30" " - нова послуга!!
08.09.2025 13:40 Відповісти
Ха , 30 секунд , казкарі .Посилку , яка оплачена , забрати півдня можеш потратити і не забереш . Бо повітряна триаога . І думай чекати чи воно буде до кінця робочого дня .
08.09.2025 13:52 Відповісти
За 30 сек добре якщо встигнуть пробити номер при отриманні, а потім поки клуша в темпі вальсу пропливе по відділенню, поки відшукає посилку, поки пропливе назад, а потім ще надрукує видаткову накладну, на якій потрібно розписатись.
08.09.2025 14:10 Відповісти
та там бабушки дольше в программу входят!))
08.09.2025 14:10 Відповісти
Старпери, нездатні оволодіти оплатою комуналки у терміналах, волатимуть як різані, щоб не пускали без черги.
08.09.2025 14:18 Відповісти

