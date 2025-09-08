Отримання посилки за 30 секунд: "Укрпошта" запустила "Експрес-вікно" у понад 1500 відділеннях

Державна "Укрпошта" запровадила новий формат обслуговування, щоб розвести потоки клієнтів.

"Експрес-вікно", позначене чорно-жовтим кольором, призначене для швидких операцій: отримання чи відправлення посилки, одержання листа та отримання післяплати, повідомляє генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Після впровадження нової системи керування посилками отримання посилки займає всього 30-45 секунд. Тож тепер швидко й зручно! А щоб і надсилати було так само зручно, відтепер пакети для відправлення посилок безкоштовні в усіх відділеннях "Укрпошти", – наголосив Смілянський.

Усі інші послуги, зокрема пенсії, платежі та відправка листів, надаватимуть в універсальному вікні, додав він.

Зазначається, що перед запуском компанія проаналізувала причини затримок із обслуговуванням клієнтів: серед них тривалі операції юридичних осіб чи нотаріусів із масовими відправками, а також випадки, коли клієнти під час отримання пенсії чи вирішення побутових питань потребують більше часу.

Наразі пілотний проєкт "Експрес-вікно" стартував у більш ніж 1500 міських відділеннях і покликаний зменшити черги, додав Смілянський.

Раніше повідомлялось, що "Укрпошта" виставила на продаж понад 40 об’єктів нерухомості по всій країні.