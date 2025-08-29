"Укрпошта" виставила на продаж понад 40 об’єктів нерухомості по всій країні

З 25 серпня "Укрпошта" виставила на аукціони понад чотири десятки об’єктів по всій країні – загалом планують продати понад 30 тис. кв. м нежитлової нерухомості зі стартовою вартістю понад 333 млн грн.

До переліку входять окремі приміщення та цілі комплекси будівель у різних регіонах, повідомляє Liga.net.

До найдорожчих лотів належать три комплекси в Рівному:

на площі Привокзальній (стартова ціна – 26 млн грн);

вулиці В’ячеслава Чорновола (понад 20 млн грн);

та вулиці Марка Вовчка (понад 20 млн грн)

Серед великих лотів також є об’єкти в Івано-Франківську – будівля на Привокзальній майже за 20 млн грн і комплекс у Микитинецькому провулку за 18,3 млн грн.

Загальна географія продажів охоплює фактично всю Україну, зокрема Харків, Кривий Ріг, Миколаїв, Херсон і менші населені пункти.

Найдешевший лот – це частина будівлі у селі Жденієво (Закарпатська область) площею 69,6 кв. м: його стартова ціна становить 408 тис. грн.

Раніше повідомлялось, що Фонд держмайна завершив приватизацію Білгород-Дністровського порту. Новим власником став ексрегіонал Продивус.