Фонд держмайна завершив приватизацію Білгород-Дністровського порту. Новии власником став ексрегіонал Продивус

Фонд державного майна завершив процес приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Про це в.о. директора держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" Оксана Кіктенко повідомила у Facebook.

Вона нагадала, що 27 лютого цього року ФДМУ підписав договір купівлі-продажу порту з фірмою "Топ-Оффер", яка перемогла на приватизаційному аукціоні. 17 липня угоду погодив Антимонопольний комітет, 22 серпня було підписано акти приймання-передачі порту, а 27 серпня проведено державну реєстрацію майна порту за компанією-покупцем.

Як повідомлялося, компанія "Топ-Оффер" була єдиним претендентом на придбання майна держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" на приватизаційному аукціоні, який відбувся у листопаді 2024 року.

На той час директор і офіційний власник ТОВ "Топ-Оффер" Євген Богуславський підтверджував, що фірма фактично підставна, а порт купують в інтересах іншого власника, прізвище якого назвати відмовився.

Однак вже після приватизаційного аукціону власником ТОВ "Топ-Оффер" став екснардеп від "Партії регіонів" і колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус. Тоді у Фонді держмайна обіцяли перевірити нового власника компанії-переможця та походження коштів на приватизацію порту.

Завуважимо, що бізнес-активність колишнього власника фірми Євгена Богуславського почалась після 2022 року. Зокрема, він купив спорткомплекс Tsarskiy City Resort в елітному київському ЖК "Новопечерські липки" за 105 мільйонів гривень. Він також намагався купити Київський протезний завод – будинок в центрі Старого Подолу столиці. Однак програв аукціон власнику "Великої кишені" Роману Луніну.