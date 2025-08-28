Фонд держмайна завершив приватизацію Білгород-Дністровського порту. Новии власником став ексрегіонал Продивус
Фонд державного майна завершив процес приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".
Про це в.о. директора держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" Оксана Кіктенко повідомила у Facebook.
Вона нагадала, що 27 лютого цього року ФДМУ підписав договір купівлі-продажу порту з фірмою "Топ-Оффер", яка перемогла на приватизаційному аукціоні. 17 липня угоду погодив Антимонопольний комітет, 22 серпня було підписано акти приймання-передачі порту, а 27 серпня проведено державну реєстрацію майна порту за компанією-покупцем.
Як повідомлялося, компанія "Топ-Оффер" була єдиним претендентом на придбання майна держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" на приватизаційному аукціоні, який відбувся у листопаді 2024 року.
На той час директор і офіційний власник ТОВ "Топ-Оффер" Євген Богуславський підтверджував, що фірма фактично підставна, а порт купують в інтересах іншого власника, прізвище якого назвати відмовився.
Однак вже після приватизаційного аукціону власником ТОВ "Топ-Оффер" став екснардеп від "Партії регіонів" і колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус. Тоді у Фонді держмайна обіцяли перевірити нового власника компанії-переможця та походження коштів на приватизацію порту.
Завуважимо, що бізнес-активність колишнього власника фірми Євгена Богуславського почалась після 2022 року. Зокрема, він купив спорткомплекс Tsarskiy City Resort в елітному київському ЖК "Новопечерські липки" за 105 мільйонів гривень. Він також намагався купити Київський протезний завод – будинок в центрі Старого Подолу столиці. Однак програв аукціон власнику "Великої кишені" Роману Луніну.
Згодом став народним депутатом від Партії регіонів та голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
Події 2014 року показали його справжнє обличчя: спроба встановити контроль над нелегальними бурштиновими копальнями. Продивус відзначився участю у гучній перестрілці на Рівненщині, коли кримінальні угруповання ділили право на незаконний видобуток бурштину. Суд виніс вироки членам «Коростишівської банди», але Продивус залишився на волі.
Поки РНБО займається санкціями проти політичних опонентів, Медведчук через своїх людей купує стратегічні об'єкти в Україні. І тепер - один із ключових портів опинився у руках людини з таким минулим.
Цей дерибан, під назвою приватизація пора зупиняти, підприємства повинні працювати на державу, та наповнювати бюджет!