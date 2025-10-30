УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6887 відвідувачів онлайн
Новини Вибух у Києві
846 41

Вибух на "Укрпошті": небезпечна посилка прямувала за кордон, - Держмитслужба

Посилка, що вибухнула в Укрпошті, мала прямувати за кордон

Посилка, яка вибухнула в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві, прямувала за кордон. Про це повідомили в Державній митній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 30 жовтня, на митному посту "Укрпошта" Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, стався вибух невідомого предмета, що був вкладенням у посилку", - зазначили у Держмитслужбі. 

Читайте: Рашисти вбили начальницю відділення "Укрпошти" в Херсоні Карину Дементій

У відомстві також повідомили, що оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинене, але його відновлять найближчим часом після оцінки безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається у штатному режимі.

Завдяки інформаційній системі митниці вдалося оперативно визначити відправника небезпечної посилки.

Митне оформлення всіх посилок від цієї людини наразі зупинено, повідомили у Держмитслужбі.

Вибух посилки на "Укрпошті" : що відомо

  • 30 жовтня пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва;
  • постраждали п’ятеро працівників відділення пошти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" знижує ціни на доставку ще в 12 країн світу. Економія складе до 30%

Ще одна небезпечна посилка 

Пізніше генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про виявлення ще однієї посилки із забороненим та небезпечним вмістом під час контрольних заходів.

Наразі триває розслідування обставин надзвичайної події.

Раніше ми писали, що "Укрпошта" безкоштовно доставлятиме родинам речі загиблих і зниклих безвісти військових.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

вибух (4671) вибухівка (499) Укрпошта (1119) митний контроль (240)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
да-да, і ще рептілоїди.
показати весь коментар
31.10.2025 00:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джихадиста который бомбу отправлял уже задержали?
показати весь коментар
31.10.2025 00:03 Відповісти
О джихадисты по почте взрывчатку свом братанам в Европу шлют, вот твари! Прикордонникам и миграционной службе надо все весюльки пообрывать за то чтотпусти джихадистов в страну...
показати весь коментар
31.10.2025 00:06 Відповісти
фото накладної Укрпошти - це значно безпечніше ніж фотогрфувати розташуванн підрозділів ЗСУ та позицій ППО.
показати весь коментар
31.10.2025 00:07 Відповісти
Обрезанные наркотлрговцы не дремлят собака лает, а джихад идёт!
показати весь коментар
31.10.2025 00:08 Відповісти
да-да, і ще рептілоїди.
показати весь коментар
31.10.2025 00:14 Відповісти
Бородаты ИГИЛовцы в форме нацполиции и тцк любят подходить к украинцам и кричать джихадистские кричалки : такбир! алах бабах!
показати весь коментар
31.10.2025 00:22 Відповісти
Хотелось бы предупредить Украинцев если к Вам подошли бородатые ИГИЛовцы пернодетые в форму нац полиции или тцк, то вызывайте настоящую украинскую полицию и пишите на ИГИЛовцев заяву чтл вот такой-то бородатый шахид хотел в отношении Вас произвести акт джихада путём состовлерия на Вас липового протокола или пришивания Вам административного или уголовного преследования! СТОП джихад!
показати весь коментар
31.10.2025 00:12 Відповісти
Ого скільки свинособак налетіло на перекриття агента кацапії який вирішив відправити бомбу в Європу. І зразу ж кивають на джихадістів, от дурники. Усі давно знають що головні терористи в москві.
показати весь коментар
31.10.2025 00:28 Відповісти
А что по твоему в москве не джихадисты? Кадыров по твоему не джихадист да собака ты черножопая?
показати весь коментар
31.10.2025 00:32 Відповісти
По моєму в Україні до 2014 року актів тероризму від джихадистів не було, і після теж.
А от від "правослівних рпц-мп" були після 2014 року і досі тривають.
Так що ти на мусульман не жени-то кацапська фішка.
показати весь коментар
31.10.2025 00:34 Відповісти
Говно ты сраное на нас напали тарары из татарстана, чеченцы из чечни, дагестанцы из дагестана, башкортцы из башкортостана и все вышеперечисленные из Масквобада ****** ддихадисты!
показати весь коментар
31.10.2025 00:37 Відповісти
кцп-пнх.
Вони усі під окупацією москви, як і Крим наприклад із Донецьком і Луганськом із путлером і кірілом при владі. Чечени наприклад дві війни мали проти кацапів, татари мали свого президента.
Та москва правослівна забрала і президента у Казані і розбомбила Ічкерію двічі там 30% загинуло, 30% втекло, 44440тисяч лише чеченських дітей убили москалі.
показати весь коментар
31.10.2025 00:41 Відповісти
40 тисяч дітей лише
показати весь коментар
31.10.2025 00:42 Відповісти
Кадыровцы это говно ****** котороеивоюет потив нас, в чечне щас одни аадыровцы живут!
показати весь коментар
31.10.2025 00:44 Відповісти
іди нах чмо кацапське.
Не всі чеченці рамзанкадировці.
А от ти точно свинорилий кацап-бо: не знаєш мови і не маєш поваги до того хто вже має УБД за 30 місяців служби.
показати весь коментар
31.10.2025 00:47 Відповісти
Слышь оккупант тебе хороший совет, бери всё что у нас украл и убегай пощады тебеию не будет! За джихад ответите все джихадисты ******!
показати весь коментар
31.10.2025 00:49 Відповісти
А мені подобається як у тебе палає дупа-певне кацапія таки в дуже поганому становищі.
І це просто чудово-скоро закінчиться війна і лахту кацапську будуть вішати на ліхтарях.
Ти там того-попрохай щоб коли тебе будуть вішати то нехай відос закинуть. Посміюся)))
показати весь коментар
31.10.2025 00:53 Відповісти
Ты джихадист до конца войны не доживёшь! Украинцев в Украине не переживёшь съем я твоих обрезанных детей!
показати весь коментар
31.10.2025 00:55 Відповісти
Ну і як після цих твоїх брудних кацапських фраз не переконатися що ти путлєросос?
Тут навіть сліпий узнає кацапа по словам його.
показати весь коментар
31.10.2025 00:56 Відповісти
Кадыров *****, а ты раб *****а!
показати весь коментар
31.10.2025 00:59 Відповісти
кацапе, мав я дочок рамзанки дирова на спині рамзанки дирова.
показати весь коментар
31.10.2025 01:01 Відповісти
Перевьём всех джихадистов не сомневайся тварь ты уже труп!
показати весь коментар
31.10.2025 01:01 Відповісти
Чмошніку, признайся що коли ти таке пишеш то пальцем однієї руки ковиряєш собі дупу, а іншою рукою тягаєш свій стручок.
Бо я просто навіть не уявляю як нормальна людина пише такі слова.
Або лахта, або чмошнік.
показати весь коментар
31.10.2025 01:03 Відповісти
Давай мы в тебя верим отрежь там кому нибудь голову учителю или священнику они все там алаха бабаха не любят...
показати весь коментар
31.10.2025 01:06 Відповісти
Ти так і не відповів на мої запитання.
Хоча і так зрозуміло що ти і лахта московська і чмошнік одночасно.
показати весь коментар
31.10.2025 01:08 Відповісти
В ***** твоей матери ковыряю пальчиком когда питебе сообщения, ну и вонючка она у тебя !
показати весь коментар
31.10.2025 01:10 Відповісти
Москвы больше нет, есть джихадистский Масквобад!
показати весь коментар
31.10.2025 00:33 Відповісти
путліривець здрисни бо від тебе несе прсто пркацапською імперською пропагандою.
В Україні жили, живуть і будуть жити мирні мусульмани, кримські татари наприклад.
показати весь коментар
31.10.2025 00:36 Відповісти
Говно ты черножопое тебя мухамед на концерте Кобзона заждался!
показати весь коментар
31.10.2025 00:38 Відповісти
Мусульмане может и будут жить но только те что через ЗСУ пройдут!
показати весь коментар
31.10.2025 00:40 Відповісти
Крымские татары обязательно будут освобождать крым от российских джихадистов я тебе гарантирую!
показати весь коментар
31.10.2025 00:41 Відповісти
Чмо у мене є УБД з 2016 року.
А ти мене обізвало, прям як і кацапи обзивають.
А у тебе є?
показати весь коментар
31.10.2025 00:43 Відповісти
Срать на тебя! Пошёл ***** с нашей земли оккупант! Джихадист ******...
показати весь коментар
31.10.2025 00:45 Відповісти
певне у москалів якесь загострення сьогодні.
І це добре.
Навіть не читаючи намаються чмошніки розпалювати ворожнечу в Україні.
показати весь коментар
31.10.2025 00:49 Відповісти
С кем вражду с чеченцами? ***** пошли оккупанты! К мухамеду на концер кабзона!
показати весь коментар
31.10.2025 00:51 Відповісти
Незабудь про відос, ну той відос де тебе сусіди по багатоквартирнику в москві будуть вішати)))
показати весь коментар
31.10.2025 00:55 Відповісти
Скинем тебе видос как Адаму Кадырову голов-у отрез-аем!
показати весь коментар
31.10.2025 00:57 Відповісти
він на кацапії вже не такий уже і авторитет, ну після того як його люди ніяк не змогли повоювати і сцикували в тилу підганяючи кацапчиків у ролі заградотрядів.
Там тепер людоїди москалі по типу тебе в авторитеті)))
показати весь коментар
31.10.2025 00:59 Відповісти
Ты говно уехало теперь в Европу джихад делать да срань?
показати весь коментар
31.10.2025 01:02 Відповісти
А тебе що не пускають?
Аяяй!
Не ******* в ЄС людоїдів москалів.
показати весь коментар
31.10.2025 01:05 Відповісти
Ты чеченец? Иди чечню освобождай!
показати весь коментар
31.10.2025 00:47 Відповісти
 
 