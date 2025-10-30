Вибух на "Укрпошті": небезпечна посилка прямувала за кордон, - Держмитслужба

Посилка, яка вибухнула в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві, прямувала за кордон. Про це повідомили в Державній митній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 30 жовтня, на митному посту "Укрпошта" Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, стався вибух невідомого предмета, що був вкладенням у посилку", - зазначили у Держмитслужбі.

У відомстві також повідомили, що оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинене, але його відновлять найближчим часом після оцінки безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається у штатному режимі.

Завдяки інформаційній системі митниці вдалося оперативно визначити відправника небезпечної посилки.

Митне оформлення всіх посилок від цієї людини наразі зупинено, повідомили у Держмитслужбі.

Вибух посилки на "Укрпошті" : що відомо

30 жовтня пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва;

постраждали п’ятеро працівників відділення пошти.

Ще одна небезпечна посилка

Пізніше генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про виявлення ще однієї посилки із забороненим та небезпечним вмістом під час контрольних заходів.

Наразі триває розслідування обставин надзвичайної події.

