Вибух у київському відділенні "Укрпошти": виявлено ще одну небезпечну посилку

Ще одну посилку із забороненим та небезпечним вмістом виявили під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти" у Києві, де раніше стався вибух.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених предметів.

Завдяки заходам безпеки вдалося виявити та вилучити ще один небезпечний вантаж.

Вибух на "Укрпошті": що відомо?

Надзвичайна подія на "Укрпошті" сталася у четвер, 30 жовтня. За попередніми даними, вибух пролунав на сортувальному центрі під час огляду однієї з посилок.

Унаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

Наразі триває розслідування обставин вибуху.

За словами голови поштового оператора Ігоря Смілянського, головне зараз - здоров’я людей.

Очільник "Укрпошти" подякував лікарям за оперативну допомогу і заявив, що усі деталі інциденту стануть відомі, коли це дозволить слідство.

Раніше ми писали, що російські окупанти вбили начальницю відділення "Укрпошти" у Херсоні.

