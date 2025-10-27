"Укрпошта" презентувала нову поштову марку до Дня української писемності та мови. ФОТО

"Укрпошта" до Дня української писемності та мови, який відзначається щорічно 27 жовтня, анонсувала поштову марку "Мова".

Як розповіли в компанії, на марці – образи жінки у вінку, білого птаха й півня, калини, соняшників і козака Мамая в човні. ⠀

Ескіз створив Миколай Кочубей, український художник-графік, чиї витвори зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка.

Тираж марки складає 180 тис. екземплярів.

Передзамовити можна на спеціалізованому сайті, а з 30 жовтня – придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Пропонований поштовий набір включає: аркуш "Мова", конверт "Перший день" та картку. Кількість марок у аркуші – 4, номінал кожної поштової марки – M.

Ціна становить 190 грн.

Як повідомлялося, "Укрпошта" 9 травня випустила марку, присвячену Дню матері, який святкують у другу неділю травня.

У березні "Укрпошта" презентувала поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь" на знак вшанування пам'яті захисників міста та десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами злочинів росіян.