"Укрпошта" презентувала нову поштову марку до Дня української писемності та мови. ФОТО
"Укрпошта" до Дня української писемності та мови, який відзначається щорічно 27 жовтня, анонсувала поштову марку "Мова".
Як розповіли в компанії, на марці – образи жінки у вінку, білого птаха й півня, калини, соняшників і козака Мамая в човні. ⠀
Ескіз створив Миколай Кочубей, український художник-графік, чиї витвори зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка.
Тираж марки складає 180 тис. екземплярів.
Передзамовити можна на спеціалізованому сайті, а з 30 жовтня – придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.
Пропонований поштовий набір включає: аркуш "Мова", конверт "Перший день" та картку. Кількість марок у аркуші – 4, номінал кожної поштової марки – M.
Ціна становить 190 грн.
Як повідомлялося, "Укрпошта" 9 травня випустила марку, присвячену Дню матері, який святкують у другу неділю травня.
У березні "Укрпошта" презентувала поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь" на знак вшанування пам'яті захисників міста та десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами злочинів росіян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль