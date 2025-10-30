Взрыв в киевском отделении "Укрпочты": обнаружена еще одна опасная посылка

Еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым обнаружили во время контрольных мероприятий в отделении "Укрпочты" в Киеве, где ранее произошел взрыв.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

По его словам, инцидент произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных предметов.

Благодаря мерам безопасности удалось обнаружить и изъять еще один опасный груз.

Взрыв на "Укрпочте": что известно?

Чрезвычайное происшествие на "Укрпочте" произошло в четверг, 30 октября. По предварительным данным, взрыв прогремел на сортировочном центре во время досмотра одной из посылок.

В результате происшествия пострадали пять сотрудников почтового отделения, медики оказывают им помощь.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств взрыва.

По словам главы почтового оператора Игоря Смилянского, главное сейчас - здоровье людей.

Глава "Укрпочты" поблагодарил врачей за оперативную помощь и заявил, что все детали инцидента станут известны, когда это позволит следствие.

