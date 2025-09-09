Смелянский об ударе по Яровой в момент выдачи пенсий: Координаты могли сдать. Договорились изменить процедуру выплаты в прифронтовой зоне
Сегодня, 9 сентября 2025 года, страна-убийца РФ зверски сбросила КАБ на людей, которые получали пенсии в Яровой Донецкой области, убив более 20 человек.
Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.
По его слолвам, начальница отделения Юлия получила ранения. Благодаря оперативной помощи, которую оказал ей водитель, угрозы ее жизни нет - она уже в больнице.
"С начала войны мы постоянно меняли процедуры безопасности, и, как видно на видео, машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Но, видимо, кто-то сдал координаты.
Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами", - резюмирует он.
Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 21 человек погиб, более 20 раненых.
До речі пенсію вони мають доставляти до домівок , згідно договору з фіз. особами та пенсійним фондом, чого в більшості не роблять.
Видавати пенсії готівкою і створювати черги у прифронтовій зоні - само по собі геніально і ні разу не паливно.
Я останній раз готівку у руках тримав місяці 3 тому.
І те лише гривень 500, що сунув у кишеню про всяк випадок.
Переводи між картками ніхто не відміняв.
Мобільні термінали теж.
Це їх вибір.
Якщо там ніхера нема, то що там роблять оті нікому ***** не потрібні тушки?
Для організації безготівкової торгівлі тре тільки електрика та зв'язок.
Але ж навіщо, коли можна "грузіть апєльсіни бочкамі".