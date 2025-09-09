РУС
Новости Удар РФ по Яровой на Донетчине
Смелянский об ударе по Яровой в момент выдачи пенсий: Координаты могли сдать. Договорились изменить процедуру выплаты в прифронтовой зоне

Яровая обстрел
Фото: Донецька ОВА

Сегодня, 9 сентября 2025 года, страна-убийца РФ зверски сбросила КАБ на людей, которые получали пенсии в Яровой Донецкой области, убив более 20 человек.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

По его слолвам, начальница отделения Юлия получила ранения. Благодаря оперативной помощи, которую оказал ей водитель, угрозы ее жизни нет - она уже в больнице.

Також читайте: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранены пять человек, повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"С начала войны мы постоянно меняли процедуры безопасности, и, как видно на видео, машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Но, видимо, кто-то сдал координаты.

Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами", - резюмирует он.

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 21 человек погиб, более 20 раненых.

обстрел (29450) Укрпочта (316) Донецкая область (10707) Смелянский Игорь (68) КАБ (428) Краматорский район (653) Яровая (8)
Які координати??? За 6 км до фронту не треба нічого здавати. Їх очі і так все бачать. Просто в'їбали по мирним заради забави.
Ага.
Видавати пенсії готівкою і створювати черги у прифронтовій зоні - само по собі геніально і ні разу не паливно.
Який бред несе цей Смілянський?Якщо не хватає духу подати в відставку то влада повинна відправити його,можливо, ще й з кримінальним провадженням.Машину вони заховали під дерево-було б смішно якби не стало сумно. Треба було продумати яким чином видавати пенсію.Скажемо,сільська рада могла б скласти графік приходу мешканців строго по одному з назначенним часом.
Які координати??? За 6 км до фронту не треба нічого здавати. Їх очі і так все бачать. Просто в'їбали по мирним заради забави.
Що ти верзеш?! З літака бачили?
Очі - це БПЛА-розвідник, який передає координати пілоту літака. Зрозуміло?
Не зрозуміло, чому не змогли будівлю знайти, з коліс пенсії видавали. Поганенька стіна краще ніж нічого
в нас так само видають з колес, прифронтова зона. поруч закрите почтове відділення.
Щоб було зрозуміло , Смілянський давно "оптимізував" роботу укрпошти в сільській місцевості, на пенсіонерів їм абсолютно наср#ти .

До речі пенсію вони мають доставляти до домівок , згідно договору з фіз. особами та пенсійним фондом, чого в більшості не роблять.
Ага.
Видавати пенсії готівкою і створювати черги у прифронтовій зоні - само по собі геніально і ні разу не паливно.
А чим видавати? Векселями?
Ви у якому столітті живете?
Я останній раз готівку у руках тримав місяці 3 тому.
І те лише гривень 500, що сунув у кишеню про всяк випадок.
Там до фронта десять кілометрів. Хоча кажуть, що фактично менше. Які інші платіжні засоби і у яких закладах там можуть працювати? Це перше. І друге, дуже багато людей отримують пенсії на пошті саме готівкою і ні у якому разі не хочуть іншого.
А яким чином відстань хоч до чогось впливає на безготівкові розрахунки?
Не працюють магазини. Торгівля з землі тим, що привезуть.
Да хоч сэмками у стаканах...

Переводи між картками ніхто не відміняв.
Мобільні термінали теж.
Не хочуть іншого - хай дохнуть.
Це їх вибір.
банкомати там розхерачили ще на початку. Легка стаціонарна ціль. Та й де їм карточкою оплачувати? В дуплі недогорілого дуба? Таке ляпнути... Ви де живете? в Європі? в америці? у Львові чи Житомирі? то цінуйте що маєте... поки ми живі і можемо стримувати навалу
Навіщо банкомати?

Якщо там ніхера нема, то що там роблять оті нікому ***** не потрібні тушки?
все ясно. Насолоджуйтесь життям там де ви є. Не засмучуйте себе брудом і кровью реальності
ти *****, не порть кислород.
Пані, у Шапітолія у розпорядженні є 4-5 державних банків, які могли б пластиком завалити прифронтову зону з явною вигідою для себе.

Для організації безготівкової торгівлі тре тільки електрика та зв'язок.

Але ж навіщо, коли можна "грузіть апєльсіни бочкамі".
А як? Криптою?
Смілянського знімати і під суд
Ну ясна річ. Смілянський винен, хто ж ще...
Я б його тільки за зарплату 1.3 млн "нагородив" а в тієї поштарки - шо попала під обстріл - 10 тис
Якийсь ждуняра із заздрості навів.
Не схоже, скоріш за все "тренують" vbuвць
Який бред несе цей Смілянський?Якщо не хватає духу подати в відставку то влада повинна відправити його,можливо, ще й з кримінальним провадженням.Машину вони заховали під дерево-було б смішно якби не стало сумно. Треба було продумати яким чином видавати пенсію.Скажемо,сільська рада могла б скласти графік приходу мешканців строго по одному з назначенним часом.
от же дебіл...та пошта в тому селі була мабудь побудована ще за часів Хрущова і не треба здавати ніякі координати, вона на всіх картах з часів совка. Питання в організації, замість того щоб працівники підняли сраки і пройшлись по хатам тихенько - створили натовп
Одразу видно, що ви спеціаліст з усіх питань
хочеш розумним показатись то напиши щось розумне а не сери в дописі
Стаціонарні поштові відділення позакривали не тільки поблизу лінії фронту а й в селах, що знаходяться набагато далі, навіть за десятки кілометрів. Просто це таке ноу-хау від Укрпошти - мобільні поштові відділення. А по факту - бусик, що приїжджає раз на тиждень до села і привозить його мешканцям листи, якісь посилки, газети, приймає платежі, ну і звісно, пенсію, готівкою роздає
мабудь так але ж не в чистому полі стояв той бусик а скорше в центрі села де зазвичай були сільрада і пошта
Після цього мавби подати ввідставку ,за твою безтолковість тебе утримують платники податків отримуючи мільйони.
Пенсію мають доставляти до домівок і видавати особисто на руки кожному. І ніякого скупчення та черги. Інше це саботаж.
Цей "незамінний" зелено-трускавецький мЄгаменеджер давно має шити тілогрійки десь в Житомирській області, а не висирати свої нікчемні розумозаключення. 8 кілометрів до лінії фронту, а цей обриган розповідає, що автівка стояла під деревом, щоб замаскуватися. Це взагалі про що? Кацапи не шкодують КАБи для знищення 2 або 3 солдат на позиції. А тут 50 людей в одному місці на відстанні мінометого пострілу. Тут не треба спецагента щоб помітити з пів сотні людей в одному місці. Достатньо, як казав один НЕгондон, весільного дрону-розвідника.
Смілянський має подати у відставку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
