Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранены пять человек, повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине в результате российских ударов ранены пять человек, повреждены жилые дома, медицинское учреждение и автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, российские агрессоры в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и БПЛА.

По данным правоохранителей, под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Садовое, Белозерка, Кизомыс, Софиевка, Антоновка, Широкая Балка, Приднепровское, Высокое, Новорайск, Осокоровка, Монастырское.

Полиция зафиксировала повреждения трех частных домов, административного здания, медицинского учреждения, двух автомобилей.

Артиллерийским огнем повреждено медицинское учреждение и административное здание в Белозерке.

Фото: Нацполиция

Также отмечается, что ночью 7 сентября оккупанты били из артиллерии по Днепровскому району Херсона. Пострадали трое женщин в возрасте 53, 61 и 66 лет. У всех диагностировали контузии, минно-взрывные и черепно-мозговые травмы.

Утром российские военные атаковали дроном гражданский автомобиль. В результате сброса взрывчатки пострадал 30-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и контузию.

В ночное время противник бил из артиллерии по Центральному району. Удары привели к пожару и разрушению торговых киосков на территории рынка.