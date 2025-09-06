Рашисты ударили по Белозерке: ранены две женщины
Час назад российские военные ударили из артиллерии по Белозерке Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, в результате обстрела 41-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму. Сейчас медики ее дообследуют.
Позже стало известно, что в результате российского обстрела Белозерки пострадал еще один человек.
"У 51-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.
Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение
