Рашисты ударили по Белозерке: ранены две женщины

Час назад российские военные ударили из артиллерии по Белозерке Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате обстрела 41-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму. Сейчас медики ее дообследуют.

Позже стало известно, что в результате российского обстрела Белозерки пострадал еще один человек.

"У 51-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение