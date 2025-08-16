РУС
Сутки на Херсонщине: ранены 13 человек, среди пострадавших - медицинские работники и полицейский. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли Херсонский и Бериславский районы из артиллерии и дронами-камикадзе, повреждены жилые дома, лицей и объекты инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонщины.

Днем военные РФ из артиллерии обстреляли Никольское. Один из снарядов попал по территории частного домовладения, где травмировался 54-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочные ранения ног. В селе повреждены два жилых дома.

Из-за сбрасываний с БпЛА повреждены складское помещение в Антоновке, два дома и хозяйственная постройка в Зеленовке, один дом в Великанском.

Из артиллерии войска РФ били по Ульяновке, там повреждены два жилых дома. Еще один дом в результате артобстрела поврежден в Белозерке.

В результате атак FPV-дронами повреждены два жилых дома в Дудчанах и Шевченковке, хозяйственная постройка в Белозерке.

В Томиной Балке 56-летний местный житель на приусадебном участке наступил на взрывоопасный предмет. В результате детонации мужчина получил минно-взрывную травму и травматическую ампутацию ноги. К сожалению, от полученных повреждений он скончался в больнице.

Утром под артиллерийским огнем противника находилась центральная часть Херсона. Из-за ударов врага пострадали двое мужчин в возрасте 40 и 52 лет. Старшего пострадавшего госпитализировали со взрывной травмой, осколочными ранениями поясницы и переломом ребра. У младшего мужчины диагностировали контузию. Получили повреждения административное здание и многоквартирный дом.

В Корабельном районе оккупанты атаковали с дрона жилой дом. В результате сброса взрывчатки пострадала 45-летняя женщина, которая находилась в доме. У нее диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Также получил повреждения соседний дом.

От артиллерийских обстрелов пострадал микрорайон "Корабел", там в очередной раз повреждено здание лицея.

Вечером российские военные ударили из артиллерии по Днепровскому району. Один из снарядов попал на территорию частного домовладения, где травмировалась 73-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, рук и ног. В больницу ее доставили сотрудники полиции. Также пострадала 51-летняя женщина, в дом которой тоже попал вражеский снаряд. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой. Всего повреждены шесть частных домов.

Медицинская помощь понадобилась трем работникам херсонской больницы, которые 14 августа пострадали из-за артобстрела медицинского учреждения в центральной части города. Две 47-летние женщины и 28-летний мужчина получили взрывные травмы и контузии.

Также за медицинской помощью обратились трое жителей Берислава, которые пострадали из-за сброса взрывчатки с дрона 12 августа. У мужчин в возрасте 62, 63 и 68 лет диагностировали минно-взрывные травмы и контузии.

За медицинской помощью обратился и 22-летний работник полиции, который 12 августа пострадал из-за атаки ударным дроном по автомобилю в Белозерке. У правоохранителя диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

