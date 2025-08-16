Доба на Херсонщині: поранено 13 людей, серед постраждалих - медичні працівники та поліцейський. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ обстріляли Херсонський і Бериславський райони з артилерії та дронами-камікадзе, пошкоджено житлові будинки, ліцей та об’єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонщини.

Вдень військові РФ з артилерії обстріляли Микільське. Один зі снарядів влучив по території приватного домоволодіння, де травмувався 54-річний чоловік. Він дістав вибухову травму й уламкові поранення ніг. У селі пошкоджено два житлові будинки.

Через скиди з БпЛА пошкоджено складське приміщення в Антонівці, два будинки й господарську споруду в Зеленівці, один будинок у Велетенському.

З артилерії війська РФ били по Ульянівці, там пошкоджено два житлові будинки. Ще один будинок внаслідок артобстрілу пошкоджено в Білозерці.

В результаті атак FPV-дронами пошкоджено два житлові будинки в Дудчанах та Шевченківці, господарську споруду в Білозерці.

У Томиній Балці 56-річний місцевий житель на присадибній ділянці наступив на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації чоловік отримав мінно-вибухову травму й травматичну ампутацію ноги. На жаль, від отриманих ушкоджень він помер у лікарні.

Вранці під артилерійським вогнем противника перебувала центральна частина Херсону. Через удари ворога постраждали двоє чоловіків віком 40 та 52 роки. Старшого постраждалого ушпиталили з вибуховою травмою, уламковими пораненнями попереку та переломом ребра. У молодшого чоловіка діагностували контузію. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля та багатоквартирний будинок.

У Корабельному районі окупанти атакували з дрона житловий будинок. Внаслідок скиду вибухівки постраждала 45-річна жінка, яка перебувала в оселі. У неї діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Також зазнав пошкоджень сусідній будинок.

Від артилерійських обстрілів потерпав мікрорайон "Корабел", там вкотре пошкоджено будівлю ліцею.

Ввечері російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району. Один зі снарядів влучив на територію приватного домоволодіння, де травмувалася 73-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, уламкові поранення голови, рук та ніг. До лікарні її доправили працівники поліції. Також постраждала 51-річна жінка, в будинок якої теж влучив ворожий снаряд. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою. Всього пошкоджено шість приватних будинків.

Медична допомога знадобилася трьом працівникам херсонської лікарні, які 14 серпня постраждали через артобстріл медичного закладу в центральній частині міста. Дві 47-річні жінки та 28-річний чоловік дістали вибухові травми й контузії.

Також по медичну допомогу звернулися троє жителів Берислава, які постраждали через скид вибухівки з дрона 12 серпня. У чоловіків віком 62, 63 та 68 років діагностували мінно-вибухові травми й контузії.

По медичну допомогу звернувся і 22-річний працівник поліції, який 12-го серпня постраждав через атаку ударним дроном по автомобілю в Білозерці. У правоохоронця діагностували мінно-вибухову травму й контузію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбили одну людину і трьох поранили в Херсоні та області протягом дня









