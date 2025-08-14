Росіяни вбили одну людину і трьох поранили в Херсоні та області протягом дня

Упродовж дня російські війська атакували Херсон та населені пункти Херсонської області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, орієнтовно о 14:30 російські військові обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона.



"Через ворожий удар смертельні травми дістала 70-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої", - написав він.

Крім того, за даними Херсонської обласної прокуратури, станом на 17:00 відомо також про трьох поранених людей.

Зазначається, що 14 серпня 2025 року російська армія атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема реактивної, та дронів.



Так, в обласному центрі на приватне подвір’я окупанти скинули вибухівку з БпЛА – травмувалася власниця.

Ще двоє людей, у тому числі 16-річний хлопець, потрапили у зону ураження реактивної артилерії та дістали поранень поблизу Молодіжного.



Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклад вищої освіти, автотранспорт.