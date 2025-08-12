Доба на Херсонщини: поранені вісім людей, серед постраждалих - троє рятувальників. ФОТОрепортаж

Минулої доби російська армія з артилерії, танків та БпЛА цілеспрямовано обстрілювала цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Під ворожим вогнем опинилися 21 населений пункт Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

В Осокорівці через удар ворожого дрона постраждала 71-річна жінка. Її ушпиталили з вибуховою травмою й уламковими пораненнями ніг.

В Олександрівці військові РФ спрямували FPV-дрон на приватний будинок, який пошкоджено.

Артилерійським вогнем пошкоджено чотири житлові будинки та автомобіль у Комишанах.

У Білозерці в результаті атаки дроном типу "FPV" пошкоджено автомобіль. Також по медичну допомогу звернувся 72-річний житель селища, який 10-го серпня постраждав внаслідок артобстрілу. У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму і струс головного мозку.

У Дніпровському районі Херсону через скиди з БпЛА постраждали двоє людей. 40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму й уламкове поранення обличчя. У 62-річної жінки мінно-вибухова травма й контузія.

Вдень російська армія обстріляла житлові квартали з артилерії. Під удар потрапив 43-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та різана рана передпліччя. Зазнали пошкоджень вісім приватних будинків та автомобіль. Окупанти підступно атакували з дрону бригаду рятувальників, які гасили пожежу у приватному будинку після чергового ворожого удару. Поранені троє працівників ДСНС віком 31, 32 та 46 років. У всіх вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, струс головного мозку.

У Центральному районі росіяни атакували безпілотником територію АЗС, там виникла пожежа. У прибережній зоні артилерійським обстрілом пошкоджено багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю.

У Корабельному районі удар FPV-дроном спричинив пожежу сухої рослинності.

