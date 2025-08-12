Сутки на Херсонщине: ранены восемь человек, среди пострадавших - трое спасателей. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российская армия из артиллерии, танков и БПЛА целенаправленно обстреливала гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов. Под вражеским огнем оказался 21 населенный пункт Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

В Осокоровке из-за удара вражеского дрона пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали со взрывной травмой и осколочными ранениями ног.

В Александровке военные РФ направили FPV-дрон на частный дом, который поврежден.

Артиллерийским огнем повреждены четыре жилых дома и автомобиль в Камышанах.

В Белозерке в результате атаки дроном типа FPV поврежден автомобиль. Также за медицинской помощью обратился 72-летний житель поселка, который 10-го августа пострадал в результате артобстрела. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.

В Днепровском районе Херсона из-за сбросов с БПЛА пострадали два человека. 40-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица. У 62-летней женщины минно-взрывная травма и контузия.

Днем российская армия обстреляла жилые кварталы из артиллерии. Под удар попал 43-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и резаная рана предплечья. Получили повреждения восемь частных домов и автомобиль. Оккупанты коварно атаковали с дрона бригаду спасателей, которые тушили пожар в частном доме после очередного вражеского удара. Ранены трое работников ГСЧС в возрасте 31, 32 и 46 лет. У всех взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, сотрясение головного мозга.

В Центральном районе россияне атаковали беспилотником территорию АЗС, там возник пожар. В прибрежной зоне артиллерийским обстрелом повреждены многоквартирный дом и административное здание.

В Корабельном районе удар FPV-дроном вызвал пожар сухой растительности.

