125 человек эвакуировали в течение 9 августа из микрорайона Корабел в Херсоне

В течение дня субботы, 9 августа, из микрорайона Корабел в Херсоне, удалось эвакуировать 125 гражданских, из них 9 маломобильных лиц.

Об этом сообщила Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается эвакуация из микрорайона Корабел. За сегодня по состоянию на 18:00 было вывезено 125 человек. Из них - 9 маломобильных граждан", - сказано в сообщении.

В ГВА отметили, что всем эвакуированным оказывается помощь с комфортным расселением, а также полное сопровождение в оформлении статуса ВПЛ и других выплат. По желанию, организуется бесплатный выезд в другие регионы Украины.

Всего за 9 дней с Острова было эвакуировано 1536 человек (56 детей и 150 маломобильных граждан).

Удар по мосту в микрорайон Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

