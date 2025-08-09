РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7725 посетителей онлайн
Новости Эвакуация в Херсонской области
320 2

125 человек эвакуировали в течение 9 августа из микрорайона Корабел в Херсоне

евакуація

В течение дня субботы, 9 августа, из микрорайона Корабел в Херсоне, удалось эвакуировать 125 гражданских, из них 9 маломобильных лиц.

Об этом сообщила Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается эвакуация из микрорайона Корабел. За сегодня по состоянию на 18:00 было вывезено 125 человек. Из них - 9 маломобильных граждан", - сказано в сообщении.

В ГВА отметили, что всем эвакуированным оказывается помощь с комфортным расселением, а также полное сопровождение в оформлении статуса ВПЛ и других выплат. По желанию, организуется бесплатный выезд в другие регионы Украины.

Всего за 9 дней с Острова было эвакуировано 1536 человек (56 детей и 150 маломобильных граждан).

Удар по мосту в микрорайон Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли автобус с гражданскими в пригороде Херсона: двое погибших и 19 раненых. ФОТО

Херсон (3011) эвакуация (2146) Херсонская область (5100) Херсонский район (507)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого так пізно?
Люди в автобусах гинуть постійно!!
https://www.unian.ua/war/herson-okupanti-atakuvali-pasazhirskiy-avtobus-ye-zagibli-13092183.html
показать весь комментарий
09.08.2025 20:49 Ответить
Херсон под огневым контролем кацапов. Весь. Вывезут с острова, потом из центра, потом что? Заходите дарагие гости?
показать весь комментарий
09.08.2025 21:54 Ответить
 
 