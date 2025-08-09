125 человек эвакуировали в течение 9 августа из микрорайона Корабел в Херсоне
В течение дня субботы, 9 августа, из микрорайона Корабел в Херсоне, удалось эвакуировать 125 гражданских, из них 9 маломобильных лиц.
Об этом сообщила Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжается эвакуация из микрорайона Корабел. За сегодня по состоянию на 18:00 было вывезено 125 человек. Из них - 9 маломобильных граждан", - сказано в сообщении.
В ГВА отметили, что всем эвакуированным оказывается помощь с комфортным расселением, а также полное сопровождение в оформлении статуса ВПЛ и других выплат. По желанию, организуется бесплатный выезд в другие регионы Украины.
Всего за 9 дней с Острова было эвакуировано 1536 человек (56 детей и 150 маломобильных граждан).
Удар по мосту в микрорайон Корабел
Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.
В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.
