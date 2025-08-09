125 людей евакуювали впродовж 9 серпня з мікрорайону Корабел у Херсоні

Упродовж дня суботи, 9 серпня, з мікрорайону Корабел у Херсоні, вдалося евакуювати 125 цивільних, з них 9 маломобільних осіб.

Про це повідомила Херсонська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває евакуація з мікрорайону Корабел. За сьогодні станом на 18:00 було вивезено 125 людей. З них – 9 маломобільних громадян", - сказано в повідомленні.

У МВА зазначили, що всім евакуйованим надається допомога з комфортним розселенням, а також повний супровід в оформленні статусу ВПО та інших виплат. За бажанням, організовується безкоштовний виїзд до інших регіонів України.

Загалом за 9 днів з Острова було евакуйовано 1536 людей (56 дітей та 150 маломобільних громадян).

Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.

Дивіться також: Окупанти обстріляли автобус із цивільними у передмісті Херсону: двоє загиблих та 19 поранених. ФОТО