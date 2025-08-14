РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9009 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины Обстрелы Херсона
186 1

Россияне убили одного человека и трое ранены в Херсоне и области в течение дня

Рашисты атаковали Херсон

В течение дня российские войска атаковали Херсон и населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, ориентировочно в 14:30 российские военные обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона.

"Из-за вражеского удара смертельные травмы получила 70-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по Херсонщине: погиб мужчина в Камышанах, повреждена скорая в Бериславском районе. ФОТОрепортаж

Кроме того, по данным Херсонской областной прокуратуры, по состоянию на 17:00 известно также о трех раненых.

Отмечается, что 14 августа 2025 года российская армия атаковала населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии, в частности реактивной, и дронов.

Так, в областном центре на частный двор оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА - травмировалась владелица.

Также смотрите: Сутки на Херсонщине: ранены восемь человек, среди пострадавших - трое спасателей. ФОТОрепортаж

Еще два человека, в том числе 16-летний парень, попали в зону поражения реактивной артиллерии и получили ранения вблизи Молодежного.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, учреждение высшего образования, автотранспорт.

Автор: 

обстрел (29004) Херсон (3015) Херсонская область (5111) Херсонский район (516) Молодежное (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь як завжди не буде. Будуть нові обстріли наших міст і нові трупи. А чого би не стріляти, коли зовсім безкарно. Не завдають удари по ворогу лише ідіоти.
показать весь комментарий
14.08.2025 17:38 Ответить
 
 