Россияне убили одного человека и трое ранены в Херсоне и области в течение дня

В течение дня российские войска атаковали Херсон и населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, ориентировочно в 14:30 российские военные обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона.



"Из-за вражеского удара смертельные травмы получила 70-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей", - написал он.

Кроме того, по данным Херсонской областной прокуратуры, по состоянию на 17:00 известно также о трех раненых.

Отмечается, что 14 августа 2025 года российская армия атаковала населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии, в частности реактивной, и дронов.



Так, в областном центре на частный двор оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА - травмировалась владелица.

Еще два человека, в том числе 16-летний парень, попали в зону поражения реактивной артиллерии и получили ранения вблизи Молодежного.



Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, учреждение высшего образования, автотранспорт.