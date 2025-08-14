Россияне убили одного человека и трое ранены в Херсоне и области в течение дня
В течение дня российские войска атаковали Херсон и населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, ориентировочно в 14:30 российские военные обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона.
"Из-за вражеского удара смертельные травмы получила 70-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей", - написал он.
Кроме того, по данным Херсонской областной прокуратуры, по состоянию на 17:00 известно также о трех раненых.
Отмечается, что 14 августа 2025 года российская армия атаковала населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии, в частности реактивной, и дронов.
Так, в областном центре на частный двор оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА - травмировалась владелица.
Еще два человека, в том числе 16-летний парень, попали в зону поражения реактивной артиллерии и получили ранения вблизи Молодежного.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, учреждение высшего образования, автотранспорт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль