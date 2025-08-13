Рашисты ударили по Херсонщине: погиб мужчина в Камышанах, повреждена скорая в Бериславском районе. ФОТОрепортаж
Сегодня, 13 августа, около 10:30 российские оккупанты убили с дрона жителя Камышан Херсонской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг сбросил взрывчатку с БПЛА на 64-летнего мужчину. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Кроме того, в Бериславском районе российские военные атаковали пункт базирования "экстренки".
Из-за удара вражеского БПЛА повреждена одна из карет скорой.
К счастью, пострадавших нет.
