РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12956 посетителей онлайн
Новости Фото обстрелы Херсонщины
273 0

Рашисты ударили по Херсонщине: погиб мужчина в Камышанах, повреждена скорая в Бериславском районе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 августа, около 10:30 российские оккупанты убили с дрона жителя Камышан Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг сбросил взрывчатку с БПЛА на 64-летнего мужчину. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Бериславском районе российские военные атаковали пункт базирования "экстренки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданское авто: мужчина и женщина погибли на Херсонщине

Из-за удара вражеского БПЛА повреждена одна из карет скорой.

скорая после обстрела
скорая после обстрела
скорая после обстрела

К счастью, пострадавших нет.

Автор: 

обстрел (29000) Херсонская область (5107) Бериславский район (117) Херсонский район (514) Камышаны (28)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 