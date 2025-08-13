РУС
Новости обстрелы Херсонщины
Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль: мужчина и женщина погибли на Херсонщине

РФ ударила по автомобилю в Херсонской области Погибли мужчина и женщина

Российские войска около 8 утра в Бериславском районе Херсонщины атаковали гражданское авто с дрона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Рашисты сбросили с БПЛА на транспорт взрывчатку. Авто ехало по трассе Новорайск-Костырка.

"В результате атаки погибли мужчина и женщина. Мои соболезнования родным и близким", - отметил он.

Смотрите: Рашисты ударили из артиллерии по Чернобаевке на Херсонщине: погибла женщина. ВИДЕО

обстрел (28990) Херсонская область (5107) Бериславский район (116)


