Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль: мужчина и женщина погибли на Херсонщине
Российские войска около 8 утра в Бериславском районе Херсонщины атаковали гражданское авто с дрона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Рашисты сбросили с БПЛА на транспорт взрывчатку. Авто ехало по трассе Новорайск-Костырка.
"В результате атаки погибли мужчина и женщина. Мои соболезнования родным и близким", - отметил он.
