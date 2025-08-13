Рашисты ударили из артиллерии по Чернобаевке на Херсонщине: погибла женщина. ВИДЕО
Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Чернобаевке на Херсонщине.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудни, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеского обстрела уничтожен жилой дом. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшей женщины 1964 года рождения.
Повреждены и несколько соседних домов: разбиты крыши, фасады и выбиты стекла.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль