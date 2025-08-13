РУС
Рашисты ударили из артиллерии по Чернобаевке на Херсонщине: погибла женщина. ВИДЕО

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Чернобаевке на Херсонщине.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудни, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела уничтожен жилой дом. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшей женщины 1964 года рождения.

Повреждены и несколько соседних домов: разбиты крыши, фасады и выбиты стекла.

