Рашисти вдарили з артилерії по Чорнобаївці на Херсонщині: загинула жінка. ВIДЕО
Російські окупанти завдали артилерійського удару по Чорнобаївці на Херсонщині.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожого обстрілу знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження.
Пошкоджено й декілька сусідніх осель: потрощено дахи, фасади та вибито шибки.
