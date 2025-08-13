УКР
Рашисти вдарили з артилерії по Чорнобаївці на Херсонщині: загинула жінка. ВIДЕО

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Чорнобаївці на Херсонщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження.

Пошкоджено й декілька сусідніх осель: потрощено дахи, фасади та вибито шибки.

