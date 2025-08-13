Окупанти скинули вибухівку на цивільне авто: чоловік та жінка загинули на Херсонщині
Російські війська близько 8 ранку у Бериславському районі Херсонщини атакували цивільне авто із дрона.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Рашисти скинули із БпЛА на транспорт вибухівку. Авто їхало трасою Новорайськ-Костирка.
"Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль