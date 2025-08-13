УКР
Окупанти скинули вибухівку на цивільне авто: чоловік та жінка загинули на Херсонщині

РФ вдарила по авто на Херсонщині Загинули чоловік та жінка

Російські війська близько 8 ранку у Бериславському районі Херсонщини атакували цивільне авто із дрона.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Рашисти скинули із БпЛА на транспорт вибухівку. Авто їхало трасою Новорайськ-Костирка.

"Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив він.

