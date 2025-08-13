Рашисти вдарили по Херсонщині: загинув чоловік у Комишанах, пошкоджено швидку в Бериславському районі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 серпня, близько 10:30 російські окупанти вбили з дрона жителя Комишан Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог скинув вибухівку з БпЛА на 64-річного чоловіка. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Окрім того, у Бериславському районі російські військові атакували пункт базування "екстренки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули вибухівку на цивільне авто: чоловік та жінка загинули на Херсонщині

Через удар ворожого БпЛА пошкоджену одну із карет швидкої.







На щастя, постраждалих немає.