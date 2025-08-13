Рашисти вдарили по Херсонщині: загинув чоловік у Комишанах, пошкоджено швидку в Бериславському районі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 серпня, близько 10:30 російські окупанти вбили з дрона жителя Комишан Херсонської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог скинув вибухівку з БпЛА на 64-річного чоловіка. Він дістав поранення, несумісні з життям.
Окрім того, у Бериславському районі російські військові атакували пункт базування "екстренки".
Через удар ворожого БпЛА пошкоджену одну із карет швидкої.
На щастя, постраждалих немає.
