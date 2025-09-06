Рашисти вдарили по Білозерці: поранені дві жінки
Годину тому російські військові вдарили з артилерії по Білозерці Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок обстрілу 41-річна місцева жителька дістала мінно-вибухову травму. Нині медики її дообстежують.
Пізніше стало відомо, що внаслідок російського обстрілу Білозерки постраждала ще одна людина.
"У 51-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес", - йдеться у повідомленні.
Медики надали потерпілій необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування
