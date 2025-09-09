Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено п’ятьох людей, пошкоджено будинки, медичний заклад та автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщині внаслідок російських ударів поранено п’ятьох людей, пошкоджено житлові будинки, медичний заклад та автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і БпЛА.

За даними правоохоронців, під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Садове, Білозерка, Кізомис, Софіївка, Антонівка, Широка Балка, Придніпровське, Високе, Новорайськ, Осокорівка, Монастирське.

Поліція зафіксувала пошкодження трьох приватних будинків, адміністративної будівлі, медичного закладу, двох автомобілів.

Артилерійським вогнем пошкоджено медичний заклад та адміністративну будівлю в Білозерці.

Фото: Нацполіція

Також зазначається, що вночі 7 вересня окупанти били з артилерії по Дніпровському району Херсона. Постраждали троє жінок віком 53, 61 та 66 років. У всіх діагностували контузії, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми.

Вранці російські військові атакували дроном цивільний автомобіль. Внаслідок скиду вибухівки постраждав 30-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму й контузію.

У нічний час противник бив з артилерії по Центральному району. Удари призвели до пожежі та знищення торгівельних кіосків на території ринку.