Ворог ударив дроном по Херсону: поранено чоловіка

Зранку 8 вересня 2025 року російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, під ворожий удар потрапив 30-річний херсонець. Він дістав вибухову травму та контузію.

"Постраждало доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Раніше повідомлялося, що чоловік підірвався на міні "пелюстка" у Херсоні.