Ворог ударив дроном по Херсону: поранено чоловіка

Росіяни атакували дроном багатоповерхівку в Херсоні

Зранку 8 вересня 2025 року російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, під ворожий удар потрапив 30-річний херсонець. Він дістав вибухову травму та контузію.

"Постраждало доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни замінували житловий район Херсону, - МВА

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Раніше повідомлялося, що чоловік підірвався на міні "пелюстка" у Херсоні.

Автор: 

обстріл (30765) Херсон (3608) Херсонська область (6187) Херсонський район (576)
Кацапи , згортайте своі манатки і йдіть до своєі московіі ,
так як в Украіні вам нічого ,
крім швидкоі смерті , не світить 😡
показати весь коментар
08.09.2025 07:04 Відповісти
 
 