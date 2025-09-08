274 1
Ворог ударив дроном по Херсону: поранено чоловіка
Зранку 8 вересня 2025 року російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, під ворожий удар потрапив 30-річний херсонець. Він дістав вибухову травму та контузію.
"Постраждало доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше повідомлялося, що чоловік підірвався на міні "пелюстка" у Херсоні.
так як в Украіні вам нічого ,
крім швидкоі смерті , не світить 😡