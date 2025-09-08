Враг ударил дроном по Херсону: ранен мужчина

Утром 8 сентября 2025 года российские военные атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, под вражеский удар попал 30-летний херсонец. Он получил взрывную травму и контузию.

"Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Ранее сообщалось, что мужчина подорвался на мине "лепесток" в Херсоне.