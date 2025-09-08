360 1
Враг ударил дроном по Херсону: ранен мужчина
Утром 8 сентября 2025 года российские военные атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, под вражеский удар попал 30-летний херсонец. Он получил взрывную травму и контузию.
"Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Больше информации на эту минуту не известно.
Ранее сообщалось, что мужчина подорвался на мине "лепесток" в Херсоне.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так як в Украіні вам нічого ,
крім швидкоі смерті , не світить 😡