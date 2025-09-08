РУС
Новости Обстрелы Херсона
Враг ударил дроном по Херсону: ранен мужчина

Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне

Утром 8 сентября 2025 года российские военные атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, под вражеский удар попал 30-летний херсонец. Он получил взрывную травму и контузию.

"Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне заминировали жилой район Херсона, - ГВА

Больше информации на эту минуту не известно.

Ранее сообщалось, что мужчина подорвался на мине "лепесток" в Херсоне.

Автор: 

обстрел (29428) Херсон (3062) Херсонская область (5190) Херсонский район (567)
Кацапи , згортайте своі манатки і йдіть до своєі московіі ,
так як в Украіні вам нічого ,
крім швидкоі смерті , не світить 😡
08.09.2025 07:04 Ответить
 
 