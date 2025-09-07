2 047 10
Россияне заминировали жилой район Херсона, - ГВА
На углу улиц Перекопской и Дружбы в Херсоне обнаружены вражеские противопехотные мины.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.
В ГВА подчеркнули, что это очередной случай минирования жилых кварталов оккупантом. Граждан призвали не передвигаться в районе обнаружения взрывных устройств до завершения работ по разминированию.
