РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9823 посетителя онлайн
Новости Заминирование Херсона
2 047 10

Россияне заминировали жилой район Херсона, - ГВА

міна

На углу улиц Перекопской и Дружбы в Херсоне обнаружены вражеские противопехотные мины.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

В ГВА подчеркнули, что это очередной случай минирования жилых кварталов оккупантом. Граждан призвали не передвигаться в районе обнаружения взрывных устройств до завершения работ по разминированию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 13-летний парень, который подорвался на мине в Херсоне, в состоянии средней тяжести, - медики. ВИДЕО

Автор: 

Херсон (3059) мина (341) Херсонская область (5188) Херсонский район (566)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
а заглавне фото протитанкової міни у новині - це для того щоб громадяни знали як виглядає протипіхотна міна "Пелюстка"??
показать весь комментарий
07.09.2025 10:42 Ответить
+6
всіх "зелених зрадників".котрі розмінували Чонгар...,із "завязаними очима " відправити на розмінування Херсонських мікрорайонів від рашистських мін...
показать весь комментарий
07.09.2025 10:49 Ответить
+4
не знаю!
сирський каже, що ситуація контрольована!
а, аналогів курській операції, взагалі нема в історії людства....
показать весь комментарий
07.09.2025 10:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а заглавне фото протитанкової міни у новині - це для того щоб громадяни знали як виглядає протипіхотна міна "Пелюстка"??
показать весь комментарий
07.09.2025 10:42 Ответить
Автор: Валерія Єгорова
показать весь комментарий
07.09.2025 10:47 Ответить
це не пелюстка

показать весь комментарий
07.09.2025 11:03 Ответить
а я не Валєрія Єгорова.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:06 Ответить
Билят, ДРГ уже шастают по Херсону!
показать весь комментарий
07.09.2025 10:43 Ответить
Там дрони 24/7
Фото явно ліве!!! Зверху скидають саме пелюстки.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:29 Ответить
всіх "зелених зрадників".котрі розмінували Чонгар...,із "завязаними очима " відправити на розмінування Херсонських мікрорайонів від рашистських мін...
показать весь комментарий
07.09.2025 10:49 Ответить
не знаю!
сирський каже, що ситуація контрольована!
а, аналогів курській операції, взагалі нема в історії людства....
показать весь комментарий
07.09.2025 10:51 Ответить
Немає ніяких росіян. Є ординці.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:15 Ответить
що за довбень влупив фотку протитанкової міни?
показать весь комментарий
07.09.2025 13:30 Ответить
 
 