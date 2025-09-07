Россияне заминировали жилой район Херсона, - ГВА

На углу улиц Перекопской и Дружбы в Херсоне обнаружены вражеские противопехотные мины.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

В ГВА подчеркнули, что это очередной случай минирования жилых кварталов оккупантом. Граждан призвали не передвигаться в районе обнаружения взрывных устройств до завершения работ по разминированию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 13-летний парень, который подорвался на мине в Херсоне, в состоянии средней тяжести, - медики. ВИДЕО