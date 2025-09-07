1 893 10
Росіяни замінували житловий район Херсону, - МВА
На розі вулиць Перекопської та Дружби у Херсоні виявлено ворожі протипіхотні міни.
Про це повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
У МВА наголосили, що це черговий випадок мінування житлових кварталів окупантом. Громадян закликали не пересуватися в районі виявлення вибухових пристроїв до завершення робіт із розмінування.
Фото явно ліве!!! Зверху скидають саме пелюстки.
сирський каже, що ситуація контрольована!
а, аналогів курській операції, взагалі нема в історії людства....