Росіяни замінували житловий район Херсону, - МВА

На розі вулиць Перекопської та Дружби у Херсоні виявлено ворожі протипіхотні міни.

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

У МВА наголосили, що це черговий випадок мінування житлових кварталів окупантом. Громадян закликали не пересуватися в районі виявлення вибухових пристроїв до завершення робіт із розмінування.

