УКР
Новини Замінування Херсона
1 893 10

Росіяни замінували житловий район Херсону, - МВА

міна

На розі вулиць Перекопської та Дружби у Херсоні виявлено ворожі протипіхотні міни.

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

У МВА наголосили, що це черговий випадок мінування житлових кварталів окупантом. Громадян закликали не пересуватися в районі виявлення вибухових пристроїв до завершення робіт із розмінування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 13-річний хлопець, який підірвався на міні у Херсоні, у стані середньої тяжкості, - медики. ВIДЕО

Херсон (3605) міна (407) Херсонська область (6184) Херсонський район (575)
а заглавне фото протитанкової міни у новині - це для того щоб громадяни знали як виглядає протипіхотна міна "Пелюстка"??
07.09.2025 10:42 Відповісти
Автор: Валерія Єгорова
07.09.2025 10:47 Відповісти
це не пелюстка

07.09.2025 11:03 Відповісти
а я не Валєрія Єгорова.
07.09.2025 12:06 Відповісти
Билят, ДРГ уже шастают по Херсону!
07.09.2025 10:43 Відповісти
Там дрони 24/7
Фото явно ліве!!! Зверху скидають саме пелюстки.
07.09.2025 13:29 Відповісти
всіх "зелених зрадників".котрі розмінували Чонгар...,із "завязаними очима " відправити на розмінування Херсонських мікрорайонів від рашистських мін...
07.09.2025 10:49 Відповісти
не знаю!
сирський каже, що ситуація контрольована!
а, аналогів курській операції, взагалі нема в історії людства....
07.09.2025 10:51 Відповісти
Немає ніяких росіян. Є ординці.
07.09.2025 11:15 Відповісти
що за довбень влупив фотку протитанкової міни?
07.09.2025 13:30 Відповісти
 
 