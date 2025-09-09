Смілянський про удар по Яровій у момент видачі пенсій: Координати могли здати. Домовились змінити процедуру виплати у прифронтовій зоні
Сьогодні, 9 вересня 2025 року, країна-вбивця РФ по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії у Яровій на Донеччині, вбивши понад 20 осіб.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
За його слолвами, начальниця відділення Юлія отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй водій, загрози її життю немає - вона вже в лікарні.
"Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати.
Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами", - резюмує він.
Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених.
До речі пенсію вони мають доставляти до домівок , згідно договору з фіз. особами та пенсійним фондом, чого в більшості не роблять.
Видавати пенсії готівкою і створювати черги у прифронтовій зоні - само по собі геніально і ні разу не паливно.
Я останній раз готівку у руках тримав місяці 3 тому.
І те лише гривень 500, що сунув у кишеню про всяк випадок.
Переводи між картками ніхто не відміняв.
Мобільні термінали теж.
Це їх вибір.
Якщо там ніхера нема, то що там роблять оті нікому ***** не потрібні тушки?
Для організації безготівкової торгівлі тре тільки електрика та зв'язок.
Але ж навіщо, коли можна "грузіть апєльсіни бочкамі".