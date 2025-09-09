УКР
Новини Удар РФ по Яровій на Донеччині
2 332 27

Смілянський про удар по Яровій у момент видачі пенсій: Координати могли здати. Домовились змінити процедуру виплати у прифронтовій зоні

Ярова обстріл
Фото: Донецька ОВА

Сьогодні, 9 вересня 2025 року, країна-вбивця РФ по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії у Яровій на Донеччині, вбивши понад 20 осіб.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

За його слолвами, начальниця відділення Юлія отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй  водій, загрози її життю немає - вона вже в лікарні.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено п’ятьох людей, пошкоджено будинки, медичний заклад та автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати.

Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами", - резюмує він.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених.

Автор: 

обстріл (30786) Укрпошта (1103) Донецька область (9530) Смілянський Ігор (194) КАБ (429) Краматорський район (662) Ярова (8)
Топ коментарі
+14
Які координати??? За 6 км до фронту не треба нічого здавати. Їх очі і так все бачать. Просто в'їбали по мирним заради забави.
показати весь коментар
09.09.2025 13:29 Відповісти
+5
Ага.
Видавати пенсії готівкою і створювати черги у прифронтовій зоні - само по собі геніально і ні разу не паливно.
показати весь коментар
09.09.2025 13:35 Відповісти
+4
Щоб було зрозуміло , Смілянський давно "оптимізував" роботу укрпошти в сільській місцевості, на пенсіонерів їм абсолютно наср#ти .

До речі пенсію вони мають доставляти до домівок , згідно договору з фіз. особами та пенсійним фондом, чого в більшості не роблять.
показати весь коментар
09.09.2025 13:44 Відповісти
Не зрозуміло, чому не змогли будівлю знайти, з коліс пенсії видавали. Поганенька стіна краще ніж нічого
показати весь коментар
09.09.2025 13:33 Відповісти
в нас так само видають з колес, прифронтова зона. поруч закрите почтове відділення.
показати весь коментар
09.09.2025 13:36 Відповісти
А чим видавати? Векселями?
показати весь коментар
09.09.2025 13:37 Відповісти
Ви у якому столітті живете?
Я останній раз готівку у руках тримав місяці 3 тому.
І те лише гривень 500, що сунув у кишеню про всяк випадок.
показати весь коментар
09.09.2025 13:40 Відповісти
Там до фронта десять кілометрів. Хоча кажуть, що фактично менше. Які інші платіжні засоби і у яких закладах там можуть працювати? Це перше. І друге, дуже багато людей отримують пенсії на пошті саме готівкою і ні у якому разі не хочуть іншого.
показати весь коментар
09.09.2025 13:46 Відповісти
А яким чином відстань хоч до чогось впливає на безготівкові розрахунки?
показати весь коментар
09.09.2025 13:50 Відповісти
Не працюють магазини. Торгівля з землі тим, що привезуть.
показати весь коментар
09.09.2025 13:52 Відповісти
Да хоч сэмками у стаканах...

Переводи між картками ніхто не відміняв.
Мобільні термінали теж.
показати весь коментар
09.09.2025 13:56 Відповісти
Не хочуть іншого - хай дохнуть.
Це їх вибір.
показати весь коментар
09.09.2025 13:51 Відповісти
банкомати там розхерачили ще на початку. Легка стаціонарна ціль. Та й де їм карточкою оплачувати? В дуплі недогорілого дуба? Таке ляпнути... Ви де живете? в Європі? в америці? у Львові чи Житомирі? то цінуйте що маєте... поки ми живі і можемо стримувати навалу
показати весь коментар
09.09.2025 13:57 Відповісти
Навіщо банкомати?

Якщо там ніхера нема, то що там роблять оті нікому ***** не потрібні тушки?
показати весь коментар
09.09.2025 14:00 Відповісти
все ясно. Насолоджуйтесь життям там де ви є. Не засмучуйте себе брудом і кровью реальності
показати весь коментар
09.09.2025 14:07 Відповісти
Пані, у Шапітолія у розпорядженні є 4-5 державних банків, які могли б пластиком завалити прифронтову зону з явною вигідою для себе.

Для організації безготівкової торгівлі тре тільки електрика та зв'язок.

Але ж навіщо, коли можна "грузіть апєльсіни бочкамі".
показати весь коментар
09.09.2025 13:43 Відповісти
А як? Криптою?
показати весь коментар
09.09.2025 14:22 Відповісти
Смілянського знімати і під суд
показати весь коментар
09.09.2025 13:37 Відповісти
Ну ясна річ. Смілянський винен, хто ж ще...
показати весь коментар
09.09.2025 13:38 Відповісти
Я б його тільки за зарплату 1.3 млн "нагородив" а в тієї поштарки - шо попала під обстріл - 10 тис
показати весь коментар
09.09.2025 13:44 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 13:38 Відповісти
Якийсь ждуняра із заздрості навів.
показати весь коментар
09.09.2025 13:43 Відповісти
Не схоже, скоріш за все "тренують" vbuвць
показати весь коментар
09.09.2025 13:45 Відповісти
Який бред несе цей Смілянський?Якщо не хватає духу подати в відставку то влада повинна відправити його,можливо, ще й з кримінальним провадженням.Машину вони заховали під дерево-було б смішно якби не стало сумно. Треба було продумати яким чином видавати пенсію.Скажемо,сільська рада могла б скласти графік приходу мешканців строго по одному з назначенним часом.
показати весь коментар
09.09.2025 13:47 Відповісти
Жаль. Працівники Укрпошти їздять там де заброньовані мусора не потикаються.
показати весь коментар
09.09.2025 13:51 Відповісти
от же дебіл...та пошта в тому селі була мабудь побудована ще за часів Хрущова і не треба здавати ніякі координати, вона на всіх картах з часів совка. Питання в організації, замість того щоб працівники підняли сраки і пройшлись по хатам тихенько - створили натовп
показати весь коментар
09.09.2025 14:07 Відповісти
Одразу видно, що ви спеціаліст з усіх питань
показати весь коментар
09.09.2025 14:23 Відповісти
 
 