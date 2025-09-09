Смілянський про удар по Яровій у момент видачі пенсій: Координати могли здати. Домовились змінити процедуру виплати у прифронтовій зоні

Фото: Донецька ОВА

Сьогодні, 9 вересня 2025 року, країна-вбивця РФ по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії у Яровій на Донеччині, вбивши понад 20 осіб.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

За його слолвами, начальниця відділення Юлія отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй водій, загрози її життю немає - вона вже в лікарні.

"Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати.

Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами", - резюмує він.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених.