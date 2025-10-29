Взрыв газа в многоэтажке Хмельницкого: обнаружены тела двух погибших. ФОТО

В результате взрыва газа в доме по улице Тернопольская в Хмельницком под завалами обнаружены тела двух погибших.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о жертвах?

По данным ОВА:

В 02:24 обнаружено тело гражданки 1973 года рождения;

В 05:12 обнаружено тело гражданина 1983 года рождения.

Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва.

Что предшествовало?

В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.

Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.

В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали пять человек, среди них один ребенок.

