Взрыв газа в многоэтажке Хмельницкого: обнаружены тела двух погибших. ФОТО

В результате взрыва газа в доме по улице Тернопольская в Хмельницком под завалами обнаружены тела двух погибших.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о жертвах?

По данным ОВА:

  • В 02:24 обнаружено тело гражданки 1973 года рождения;
  • В 05:12 обнаружено тело гражданина 1983 года рождения.

Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: специалисты рассматривают разные версии причин

взрыв газа в Хмельницком

Что предшествовало?

  • В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.
  • Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.
  • В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали пять человек, среди них один ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмельницкий частично обесточен из-за технарушения в работе сетей, - облэнерго

Хмельницький Хмельницкая область Хмельницкий район
