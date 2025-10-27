Хмельницкий частично обесточен из-за технических нарушений в работе сетей, - облэнерго
Утром 27 октября часть Хмельницкого обесточена из-за технологического нарушения в работе электросетей. Энергетики работают над перезаживленням потребителей и устранением нарушения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Хмельницкоблэнерго".
Где нет света?
Как отмечается, сейчас обесточены микрорайоны Заречье, Центр, частично Озерная.
Когда восстановят питание?
"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, распределение электроэнергии вскоре будет восстановлено", - добавили в облэнерго.
Что предшествовало?
- Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах. Часть громады без света.
- В столице и двух областях введены экстренные отключения электроэнергии.
- По данным "Укрэнерго", в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди.
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??