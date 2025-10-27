Хмельницкий частично обесточен из-за технических нарушений в работе сетей, - облэнерго

Утром 27 октября часть Хмельницкого обесточена из-за технологического нарушения в работе электросетей. Энергетики работают над перезаживленням потребителей и устранением нарушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Хмельницкоблэнерго".

Где нет света?

Как отмечается, сейчас обесточены микрорайоны Заречье, Центр, частично Озерная.

Когда восстановят питание?

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, распределение электроэнергии вскоре будет восстановлено", - добавили в облэнерго.

Что предшествовало?

Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах. Часть громады без света.

В столице и двух областях введены экстренные отключения электроэнергии.

По данным "Укрэнерго", в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди.

