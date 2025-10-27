РУС
Хмельницкий частично обесточен из-за технических нарушений в работе сетей, - облэнерго

Пропало свет в Хмельницком

Утром 27 октября часть Хмельницкого обесточена из-за технологического нарушения в работе электросетей. Энергетики работают над перезаживленням потребителей и устранением нарушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Хмельницкоблэнерго".

Где нет света?

Как отмечается, сейчас обесточены микрорайоны Заречье, Центр, частично Озерная.

Когда восстановят питание?

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, распределение электроэнергии вскоре будет восстановлено", - добавили в облэнерго.

Что предшествовало?

  • Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах. Часть громады без света.
  • В столице и двух областях введены экстренные отключения электроэнергии.
  • По данным "Укрэнерго", в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди.

облэнерго (131) Хмельницький (485) отключение света (476) Хмельницкая область (1011) Хмельницкий район (30)
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??
27.10.2025 11:28 Ответить
Гарну відмазку для зелохів вигадали,і не доїбеш..ся.
27.10.2025 11:33 Ответить
А хто відповідає за технологічне порушення в роботі електромереж ? Покарати, враховуючи, що в Україні війна
27.10.2025 12:01 Ответить
 
 