Хмельницький частково знеструмлений через техпорушення в роботі мереж, - обленерго

Зранку 27 жовтня частина Хмельницького знеструмлена через технологічне порушення в роботі електромереж. Енергетики працюють над перезаживленням споживачів та усуненням порушення.

Де немає світла?

Як зазначається, наразі знеструмлено мікрорайони Заріччя, Центр, частково Озерна.

Коли відновлять живлення?

"Будь ласка, зберігайте спокій, розподіл електроенергії невдовзі буде відновлено", - додали в обленерго.

Що передувало?

Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури у Сумах. Частина громади без світла.

У столиці та двох областях запроваджено екстрені відключення електроенергії.

За даними "Укренерго", у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги.

