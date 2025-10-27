УКР
Хмельницький частково знеструмлений через техпорушення в роботі мереж, - обленерго

Зникло світло у Хмельницькому

Зранку 27 жовтня частина Хмельницького знеструмлена через технологічне порушення в роботі електромереж. Енергетики працюють над перезаживленням споживачів та усуненням порушення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Хмельницькобленерго".

Де немає світла?

Як зазначається, наразі знеструмлено мікрорайони Заріччя, Центр, частково Озерна.

Коли відновлять живлення?

"Будь ласка, зберігайте спокій, розподіл електроенергії невдовзі буде відновлено",  - додали в обленерго.

Що передувало?

  • Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури у Сумах. Частина громади без світла.
  • У столиці та двох областях запроваджено екстрені відключення електроенергії.
  • За даними "Укренерго", у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги.

обленерго (421) Хмельницький (417) відключення світла (1197) Хмельницька область (1031) Хмельницький район (31)
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??
показати весь коментар
27.10.2025 11:28 Відповісти
Гарну відмазку для зелохів вигадали,і не доїбеш..ся.
показати весь коментар
27.10.2025 11:33 Відповісти
А хто відповідає за технологічне порушення в роботі електромереж ? Покарати, враховуючи, що в Україні війна
показати весь коментар
27.10.2025 12:01 Відповісти
 
 