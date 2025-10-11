УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7706 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Чернігівщини
1 308 6

Росія атакувала енергетиків на Чернігівщині: у лікарні помер працівник обленерго. ФОТО

У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих зросла до двох, а постраждали ще троє працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтниках вже двоє", - йдеться в повідомленні.

Чаус зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару. Спершу російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго - авто загорілось, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства.

За його словами, росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували дронами автомобілі енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені. ФОТО

Чернігівщина
Чернігівщина

Автор: 

обленерго (418) дрони (5992) Чернігівська область (1110)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ліквідація України під керівництвом Зеленського відбувається за планом

росія знищує ТЕЦ, ГЕС та залізничну інфраструктуру.

Після того, як команда Зеленського відстояла у своїх інтересах продовження війни, у самій війні розпочався період повного знищення об'єктів енергетики та транспорту.
Ліквідація України під керівництвом Зеленського відбувається за планом: темпи зростають, результат наближається.
- 3 ТЕЦ:
Придніпровська ТЕС
Київська ТЕЦ-5
Київська ТЕЦ-6
- 3 ГЕС:
Кременчуцька ГЕС
Канівська ГЕС
Запорізька ГЕС
Залізнична інфраструктура:
Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Запорізька області.
показати весь коментар
11.10.2025 08:44 Відповісти
Рашиські варвари ціленаправленно знищують Україну і її народ це геноцид ,влада нічого не робить щоб захистити ,що їм загибель українців? ось відмити міндіча чи шурму інша справа.
показати весь коментар
11.10.2025 08:50 Відповісти
Електрикам потрібен захист військових - могла б і рушниця спасти
показати весь коментар
11.10.2025 08:53 Відповісти
Небо просрали і землі, життя людей так само(
Влада сілебряті це ппц, як дорого доя народу😢😢😢😢😢😢😢
показати весь коментар
11.10.2025 09:07 Відповісти
За інформацією УНІАН виходить, що загинуло, за підсумками 2-х атак, четверо українських рятувальників. Виходить, що новітня зброя в руках дикуна - московського угрофінна - андрофага, досягла певної межі, за якою московські орки можуть запросто вбити Трампа, Сіцзіньпіна, Кімченина, перського недопопика-аятоллу ! Треба створювати комітети фізичного захисту цих покручів (бо інакше світ не зрозуміє реальної загрози від новітніх засобів вбивства).
показати весь коментар
11.10.2025 10:08 Відповісти
Маємо наявне знищення України у ТУРБОРЕЖИМІ!
ЩО ОБРАЛИ В 2019 РОЦІ, ТО Є СЬОГОДНІ!!
показати весь коментар
11.10.2025 10:27 Відповісти
 
 