Росія атакувала енергетиків на Чернігівщині: у лікарні помер працівник обленерго. ФОТО

У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих зросла до двох, а постраждали ще троє працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтниках вже двоє", - йдеться в повідомленні.

Чаус зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару. Спершу російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго - авто загорілось, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства.

За його словами, росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

