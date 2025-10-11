Россия атаковала энергетов в Черниговской области: в больнице скончался работник облэнерго. ФОТО

В больнице умер тяжелораненый работник облэнерго. Количество погибших возросло до двух, а пострадали еще трое работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"В больнице умер тяжелораненый работник облэнерго. Количество погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое", - говорится в сообщении.

Чаус отметил, что россияне применили тактику двойного удара. Сначала российский беспилотник попал в служебный автомобиль облэнерго - авто загорелось, а во время ликвидации последствий произошел повторный удар, который поразил другой автомобиль предприятия.

По его словам, россияне также обстреляли местную пожарную команду, которая прибыла на помощь.

